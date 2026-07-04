Andalusia exigirà 10 anys de residència a Espanya per comprar un HPO
Moreno promet que la Junta no acollirà més menors immigrants i que limitarà les ajudes / Justifica l’acord amb Vox com l’única opció
JAVIER ALONSO
El concepte de prioritat nacional es desenvolupa en l’acord firmat entre el PP i Vox en habitatge. La Junta d’Andalusia, que va aprovar fa poc més d’un any la seva nova llei, haurà de revisar el seu marc legislatiu per introduir una nova exigència: per comprar un habitatge de protecció oficial (HPO) a la comunitat haurà d’haver residit a Andalusia o a la resta d’Espanya almenys deu anys, mentre que per al lloguer es plantejarà un mínim de cinc anys. La mesura entrarà en vigor el 2027.El concepte de prioritat nacional es desenvolupa específicament en l’acord firmat entre PP i Vox en l’àmbit de la vivenda. La Junta d’Andalusia, que ve d’aprovar fa poc més d’un any la seva nova llei, haurà de revisar el seu marc legislatiu per introduir una nova exigència: per poder comprar una VPO a la comunitat autònoma haurà d’haver residit a la comunitat autònoma o a la resta Espanya almenys deu anys mentre que per al lloguer es plantejarà un mínim de cinc anys. L’objectiu és que la nova mesura entri en vigor el 2027.
Fins ara només en alguns reglaments municipals es contemplava el temps d’antiguitat com un element de valoració però en canvi no com un requisit imprescindible. Passa així, per exemple, en l’empresa municipal d’habitatge de Sevilla, en la qual l’empadronament en els dos últims anys immediats es podia valorar com un criteri de selecció. Ara, l’acord firmat pel president andalús, Juanma Moreno, planteja convertir-lo en obligatori i no vincular-lo al padró d’un municipi sinó a la residència al país.Fins ara únicament en alguns reglaments municipals es contemplava el temps d’antiguitat com un element de valoració però no com un requisit imprescindible. Així passa, per exemple, a l’empresa municipal de vivenda de Sevilla on l’empadronament en els dos últims anys immediats pugui valorar-se com un criteri de selecció. Ara, l’acord firmat pel president andalús, Juanma Moreno, planteja convertir-lo en obligatori i no vincular-lo al padró d’un municipi sinó a la residència al país.
A més d’aquest requisit d’empadronament històric al municipi on el ciutadà vol accedir a un habitatge, el pacte firmat entre el PP i Vox estableix que es valorarà la "vinculació econòmica, social, familiar, laboral i formativa" per evidenciar la relació "afectiva" amb el territori. Es tindrà en compte en les convocatòries per a un habitatge "la trajectòria de cotització i activitat laboral, l’existència de familiars de primer grau que visquin a Andalusia i qualsevol altre criteri que acrediti la vinculació real i duradora dels sol·licitants amb la regió".A més d’aquest requisit d’empadronament històric al municipi en el qual el ciutadà vol accedir a una vivenda, el pacte firmat entre PP i Vox estableix que es valoraran a més la "vinculació econòmica, social, familiar, laboral i formativa" per evidenciar la relació "afectiva" amb el territori. Així, es tindrà en compte en les convocatòries per a una vivenda "la trajectòria de cotització i activitat laboral, l’existència de familiars de primer grau residint a Andalusia així com qualsevol altre criteri que acrediti la vinculació real i duradora dels sol·licitants amb la regió".
Això es completa amb una referència addicional: "S’eliminaran els criteris que afavoreixin el desarrelament social o distorsionin l’assignació de recursos públics". La normativa fixa com a col·lectius prioritaris persones sense llar o en situació d’emergència habitacional, famílies amb ingressos per sota del llindar de la pobresa o joves extutelats per la Junta que no tinguin habitatge o recursos per tenir-ne.Això es completa amb una referència addicional recollida en el mateix acord: "S’eliminaran els criteris que afavoreixin el desarrelament social o distorsionin l’assignació de recursos públics". En aquests moments, la normativa fixa com a col·lectius prioritaris persones sense llar o en situació d’emergència habitacional, famílies amb ingressos per sota del llindar de la pobresa o joves extutelats per la Junta d’Andalusia que no tinguin vivenda i de prou recursos per tenir-la".
Ocupació il·legal
En l’àmbit de l’habitatge, l’acord també posa el focus en l’ocupació il·legal. Juanma Moreno es compromet a firmar acords aquest any mateix amb els col·legis d’advocats per a l’assessorament jurídic immediat de víctimes d’ocupació il·legal i a l’"aplicació ferma del desnonament exprés" dins de la comunitat autònomaPerò sobretot l’acord posa el focus en l’ocupació il·legal. Així Juanma Moreno es compromet a firmar acords aquest any amb els col·legis d’advocats per a l’assessorament jurídic immediat de víctimes d’ocupació il·legal i, sobretot, a l’"aplicació ferma del desnonament exprés" a la comunitat autònoma..
Pel que fa a la política d’acollida de menors immigrants no acompanyats, el títol de l’acord és significatiu: "No més menes". La Junta d’Andalusia té un conveni vigent amb Ceuta pel qual és una destinació prioritària dels trasllats de menors des de la ciutat autònoma. Tot i que ha sigut sempre crítica amb el decret de repartiment de menors aprovat pel Govern d’Espanya, ni l’ha recorregut ni s’ha negat a aplicar-lo. Ha complert la llei. Ara es compromet a "oposar-se per tots els mitjans legals, jurídics i polítics a qualsevol mecanisme de repartiment d’immigrants il·legals tant si són grans com menors".
En aquesta redacció, que és general per a totes les comunitats, s’incorpora un apartat específic per a Andalusia que no és present en la resta d’acords: "Andalusia no habilitarà centres ni crearà més places en els existents, i també reduirà la despesa en aquesta matèria al mínim imprescindible".
Moreno va justificar el pacte amb Vox com l’única opció per evitar una "paràlisi". "No estic content, no era el meu objectiu, m’hauria agradat un govern en solitari", va admetre en una entrevista a la COPE. "He pensat que l’interès general és que hi hagués govern i estava per sobre del meu interès particular. No sé si m’he equivocat o no. Vaig pensar a aguantar i que hi hagués unes altres eleccions. Hauria sigut per a mi fàcil, estoic i heroic. Però després vaig pensar en els nou milions d’administrats que tinc sota la meva responsabilitat".
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