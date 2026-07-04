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Assassinat un menor de 15 anys per una venjança

Els Mossos descarten que el crim de la Pegaso sigui "aleatori" i en busquen els agressors, que haurien fugit per la Meridiana

Un cotxe dels Mossos en una de les entrades del parc de la Pegaso. | BLANCA BLAY / ACN

Un cotxe dels Mossos en una de les entrades del parc de la Pegaso. | BLANCA BLAY / ACN

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Germán González

Barcelona

El fenomen de les bandes juvenils s’ha convertit en un problema important a la ciutat de Barcelona. L’últim i desgraciat exemple d’això va passar dijous a la nit, cap a les 22.30 hores, després d’un enfrontament entre dos grups al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera de Barcelona, que va acabar amb l’assassinat a trets d’un menor de 15 anys.

Un grup de persones, que anaven amb la cara tapada, van atacar un altre grup entre els quals hi havia el menor mort. La víctima va rebre un tret "directe", segons va explicar l’intendent dels Mossos d’Esquadra Toni Rodríguez, va quedar ferit de gravetat i va morir posteriorment. Després del crim, els sospitosos van escapar per l’avinguda de la Meridiana. Els Mossos van posar en marxa un dispositiu de cerca i van activar diverses unitats per mirar de trobar-ne els responsables. El cas està sota secret de les actuacions.

Després de sentir els trets, diversos veïns van alertar els serveis d’emergència. Al parc es van personar patrulles policials i set ambulàncies. Els sanitaris van trobar la víctima estirada a terra, encara amb vida. No obstant, no van poder evitar que morís. La policia va acordonar el parc a la recerca de restes de casquets de bala i altres pistes.

L’intendent Toni Rodríguez va descartar que aquest tiroteig hagi sigut un "fet aleatori", sinó que la policia treballa amb la hipòtesi que l’assassinat va ser un "acte directe" contra la víctima. "L’anàlisi dels fets indica que no som davant d’un fet aleatori, d’un accident o d’una situació que se’n va de mare", va afirmar Rodríguez, que va recordar que el cas està sota investigació policial i, per tant, no se’n poden donar detalls. Per la seva banda, lLa consellera d’Interior, Núria Parlon, que va expressar una "condemna rotunda" a aquests fets, va avançar que els primers indicis apunten cap a una venjança entre bandes.

Rodríguez va emmarcar el succés en un clima de "proliferació del narcotràfic en tota la seva escala de producció" que afecta les estructures criminals més baixes, cosa que provoca una certa socialització i augment de les armes de foc. En aquest sentit, va explicar que s’ha detectat "que alguns joves que ocupen espais públics tenen un accés més fàcil" a pistoles i ganivets.

"Línia vermella de màxima gravetat"

El director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, va qualificar el succés com una "línia vermella de la màxima gravetat" i va remarcar el compromís total per part dels Mossos per trobar les persones que van cometre l’assassinat perquè responguin davant la justícia. "No dubtin que el cos dels Mossos es deixarà la pell fins que les persones que han sigut responsables d’aquest assassinat puguin comparèixer davant de la justícia i en paguin les conseqüències", va afirmar, a banda de voler expressar el condol als familiars i amics de l’adolescent mort. Des de començament d’any, Catalunya ha tingut 65 incidents amb arma de foc. En 22 d’aquests hi ha hagut ferits, i en set, morts.

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Ahir, veïns de la zona coincidien en la sensació d’inseguretat. La Núria, una veïna, explicava que quan van fer el parc de la Pegaso "s’hi podia passar a qualsevol hora, però ara la cosa ha canviat". "No m’atreveixo a anar cap al parc a partir de certa hora, sempre hi ha enrenou i es barallen entre ells", assegura sobre alguns joves que passen l’estona al parc, especialment a la nit. A més, assenyala que a prop hi ha una discoteca, al carrer de Garcilaso, que també genera problemes. "Ha canviat molt", indica sobre el barri.

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