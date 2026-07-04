Catalunya inverteix 3 milions d’euros en tecnologia per reduir la burocràcia
La Generalitat implantarà la metodologia BIM per accelerar llicències d’obres i ambientals, amb reduccions de fins al 50% en els terminis
Sabina Feijóo Macedo
Reduir la burocràcia i modernitzar l’Administració pública a fi d’agilitar els temps en la concessió de llicències ambientals i d’obres. Amb aquest objectiu, la Generalitat va anunciar una inversió de 3 milions d’euros en tecnologia BIM (Building Information Modeling, o modelatge d’informació per a la construcció), una metodologia que substituirà els plans clàssics per models digitals en 3D en dos dels àmbits que més càrrega de gestió generen per a empreses i ciutadania.Reduir la burocràcia i modernitzar l’administració pública a fi d’agilitar els temps en la concessió de llicències ambientals i d’obres. Amb aquest objectiu, la Generalitat ha anunciat una inversió de 3 milions d’euros en tecnologia BIM (‘Building Information Modeling’, o modelatge d’informació per a la construcció), una metodologia que substituirà els plans clàssics per models digitals en 3D en dos dels àmbits que més càrrega de gestió generen per a empreses i ciutadania.
L’anunci arriba en un moment marcat per la urgència de la crisi de vivenda i la necessitat d’agilitar la construcció per pal·liar-la, en el qual la burocràcia és una de les queixes més repetides per promotors, immobiliàries, arquitectes i entitats públiques. L’eina ja va demostrar la seva eficàcia en dos casos reals: un projecte pilot amb l’Ajuntament de Barcelona, dins del Pla 50.000 per a vivendes de protecció social, i la tramitació d’una planta de biogàs. En les dues experiències, els temps de tramitació es van reduir entre un 30% i un 50%.L’anunci arriba, a més, en un moment marcat per la urgència de la crisi de vivenda i la necessitat d’agilitar la construcció per pal·liar-la, en el qual la burocràcia és una de les queixes més repetides per tots els actors involucrats, des de promotors, immobiliàries i arquitectes fins a entitats públiques. L’eina ja ha demostrat la seva eficàcia en dos casos reals: un projecte pilot amb l’Ajuntament de Barcelona, desenvolupat dins del Pla 50.000 per a la construcció de vivendes de protecció social, i la tramitació d’una planta de biogàs. En les dues experiències, els temps de tramitació es van reduir entre un 30% i un 50%.
"Els resultats de la prova pilot han sigut molt bons, perquè han permès la reducció en un 50% del termini de tramitació, i la idea ara és poder ampliar-lo cap a més àrees de l’Administració", va explicar el secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, Albert Tort, durant la presentació del projecte, que va tenir lloc al Palau de la Ge neralitat."Els resultats de la prova pilot han sigut molt bons, permetent la reducció en un 50% del termini de tramitació, i la idea ara és ampliar-lo a més àrees de l’Administració", va explicar el secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, Albert Tort, durant la presentació del projecte al Palau de la Generalitat.
Un únic document
El BIM elimina la revisió de memòries tècniques, plans en paper o documents digitals dispersos. Fins ara, segons fonts de l’Ajuntament de Barcelona, cada edifici o projecte generava "una documentació dispersa que englobava desenes d’arxius diferents". Amb el nou sistema, tota aquesta informació s’integra en un únic model digital tridimensional.El BIM elimina la revisió de memòries tècniques, plans en paper o documents digitals dispersos. Fins ara, segons fonts de l’Ajuntament de Barcelona, cada edifici o projecte generava "una documentació dispersa que englobava desenes d’arxius diferents". Amb el nou sistema, tota aquesta informació s’integra en un únic model digital tridimensional.
L’Administració podrà analitzar directament el model i aplicar regles automatitzades per comprovar el compliment normatiu, "el més tediós en la valoració d’un projecte", remarquen des del consistori, sense dependre exclusivament de la revisió manual. A més, per reduir terminis, s’ha desplegat una plataforma de software lliure, en la qual els promotors poden pujar els seus projectes i revisar el compliment abans de demanar la llicència. El programa va ser desenvolupat inicialment per l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, que ja aplica aquesta metodologia en la licitació d’infraestructures i equipaments.D’aquesta manera, l’Administració podrà analitzar directament el model i aplicar regles automatitzades per comprovar el compliment normatiu, "el més tediós en la valoració d’un projecte", remarquen des del consistori, sense dependre exclusivament de la revisió manual. A més, per aprofundir en aquesta reducció de terminis, s’ha desplegat una plataforma de software lliure, en la qual els mateixos promotors poden apujar els seus projectes i revisar el compliment ells mateixos abans de demanar la llicència. El programa va ser desenvolupat inicialment per l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, municipi que ja aplica aquesta metodologia en la licitació d’infraestructures i equipaments.
El projecte més avançat és la prova pilot amb l’Ajuntament de Barcelona, derivada del conveni CoBIMCat, firmat l’any passat per l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, l’Àrea Metropolitana i la Diputació de Barcelona. El testatge, en una primera fase, va permetre analitzar més de 500 requeriments normatius vinculats a un edifici de vivendes del carrer Gran de Sant Andreu, projectat per Batlleiroig i Copcisa, per traduir-los en regles automatitzades verificables sobre els models BIM. Ara, en una segona fase, el pilotatge s’ampliarà a vuit edificis de vivenda pública que la Generalitat construirà a Sant Adrià de Besòs, Lloret de Mar i la Seu d’Urgell.
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