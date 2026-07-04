Collboni demana duresa amb les armes i ERC, blindar el port contra la droga
L’alcalde reconeix preocupació per casos com el de l’assassinat del parc de la Pegaso i l’oposició li retreu haver perdut el control de la ciutat
ALMA RODELGO
L’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha demanat "absoluta contundència" i "més policies i més penes" davant la tinença d’armes i el tràfic de drogues, arran de l’assassinat a trets d’un menor de 15 anys, divendres a la matinada, al parc de la Pegaso, ubicat al districte de Sant Andreu. Collboni no va concretar més informació sobre aquesta mort violenta a l’espera que ho facin el Departament d’Interior i els Mossos d’Esquadra, però va reconèixer que està "preocupat" i fins i tot "una mica emprenyat" davant d’aquests delictes després de l’"esforç molt important", va reivindicar, per mantenir la convivència i el civisme.
La reacció dels grups municipals de l’oposició de l’Ajuntament de Barcelona tampoc es van fer esperar. En un missatge a X, el líder de Junts, Jordi Martí, va afirmar que l’alcalde "ha perdut el control de la ciutat" i que aquest nou homicidi "confirma el fracàs dels qui tenen la responsabilitat de garantir la seguretat". En el mateix comunicat, Martí va exposar que, en cas que ell sigui alcalde en un futur, les seves polítiques prioritzaran la seguretat pública.
Punt d’inflexió
També el líder del PPC, Daniel Sirera, va demanar la dimissió del tinent d’alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, i de la consellera d’Interior, Núria Parlon. La presidenta del grup d’ERC, Elisenda Alamany, va reclamar al PSC que prioritzi Barcelona i exigeixi al Govern "determinació i eficiència en els recursos de seguretat allà on toca". I va proposar de replicar el model del port de Rotterdam.
El president del grup municipal de Vox, Gonzalo de Oro, va advertir que Barcelona "està fora de control per la incompetència del PSC", i va clamar per un "alcalde valent que posi ordre ja".
"Des de Junts exigim la desarticulació de les bandes criminals", va afegir Jordi Martí. Sirera va lamentar, a més, que "les bandes van a la seva mentre Collboni i Illa no reaccionen", i va concloure que Barcelona "no pot continuar així".
ERC va proposar a l’Ajuntament que, conjuntament amb la Generalitat i el Govern de l’Estat, impulsi un pla urgent de modernització dels sistemes de seguretat del port de Barcelona. El grup municipal republicà proposa replicar a Barcelona el model desplegat al port de Rotterdam, que ha permès reduir de manera significativa l’entrada de droga gràcies a la digitalització dels processos logístics, l’ús d’intel·ligència artificial (IA) per analitzar riscos, el control reforçat dels treballadors portuaris, els escàners massius de contenidors i també la cooperació internacional amb policies i organismes.
Per als republicans, aquests episodis evidencien que la lluita contra les xarxes criminals no es pot limitar als barris on es distribueix la droga, sinó que cal actuar també sobre la principal porta d’entrada de la cocaïna a la ciutat. "Rotterdam ha demostrat que és possible passar de ser la principal porta d’entrada de cocaïna d’Europa a reduir dràsticament les confiscacions gràcies a la tecnologia, la coordinació policial i el control intern. Barcelona no pot esperar que el problema sigui encara més gran per actuar", va afirmar la líder republicana Elisenda Alamany. La proposició planteja la implantació d’un sistema digital segur per al control dels contenidors, escàners de flux continu amb IA capaços d’inspeccionar la càrrega en moviment o sistemes avançats d’anàlisi de dades per detectar operacions sospitoses abans de l’arribada dels vaixells.
Desviacions al Mediterrani
També sobre el port, Alamany va afegir que "cada quilo de cocaïna que no entra és un quilo menys que acaba alimentant les xarxes criminals, els narcopisos i la violència als nostres barris. Hem d’anar a l’origen i punt d’entrada que és el port de Barcelona". Paral·lelament, l’enduriment dels controls als ports del nord d’Europa, especialment Rtterdam i Anvers, ha provocat que les organitzacions criminals desviïn cada vegada més els seus enviaments cap al Mediterrani.
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