Els Bombers aguanten bé el flanc dret i encaren hores "crítiques" per intentar estabilitzar-lo
Un primer recompte detecta quatre edificacions afectades parcialment i una totalment dins el perímetre
ACN
L'inspector en cap dels Bombers, David Borrell, ha assegurat aquesta tarda que els equips d'extinció estan "aguantant bé" el flanc dret de l'incendi de les Gavarres, però ha advertit que "ens queden 3 o 4 hores de patiment" fins que no amaini la marinada. Borrell ha afegit que "l'obsessió que tenim" és estabilitzar el flanc dret "per treure'ns el potencial de 30.000 hectàrees" cap a Girona. Tot i això, ha avançat que si l'incendi s'eixampla pel flanc dret han anticipat un dispositiu amb diversos mitjans per donar-hi resposta. D'altra banda, un primer recompte ha detectat quatre edificacions afectades parcialment i una totalment dins el perímetre a les urbanitzacions de les Cabanyes i Mas Ambrós, a Calonge, i Vall Repòs, a Santa Cristina d'Aro.
En una compareixença des del centre de comandament a la Bisbal d'Empordà, Borrell ha explicat que el flanc dret continua sent el que més els preocupa, tot i que de moment "no ha avançat". "Estem relativament bé, en el sentit que l'estem aguantant i això són bones notícies, però ens queda molta feina per fer", ha afirmat. Durant la tarda s'hi han registrat alguns focus que els equips han pogut estabilitzar, però la marinada continua empenyent el foc i manté el perímetre actiu i en una situació "molt precària". Segons les previsions, aquesta "situació difícil" es podria allargar fins a les vuit o nou del vespre.
"L'obsessió gairebé que tenim és treure'ns el potencial de 30.000 hectàrees que tenim cap a Girona", ha remarcat Borrell. Tot i això, ha advertit que "no podem descartar res", ja que la marinada podria acabar eixamplant el flanc dret. Si això passés, l'inspector ha avançat que els Bombers tenen preparat un contingent de resposta ràpida amb vehicles i mitjans aeris per actuar de manera immediata i, si calgués, també es decretarien nous confinaments preventius en la projecció del foc cap a Girona.
Mantenen els confinaments
Pel que fa a l'evolució de l'incendi, Borrell ha explicat que durant el migdia també hi ha hagut activitat al flanc esquerre, tal com ja havien previst. En aquest sentit, ha detallat que "una carrera del foc" ha obligat a decretar el confinament preventiu dels nuclis disseminats al sud de la C-66, que es troba tallada, entre la Bisbal d'Empordà i Mont-ras.
Aquest confinament continua vigent, igual que els decretats divendres Calonge i Sant Antoni; Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró; Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura; Forallac; la Bisbal; Llagostera, i Santa Cristina d’Aro i el tall de la C-66. Borrell ha defensat les ordres de confinament com "la manera més segura que tenim de protegir-nos" i ha recordat que els accidents més greus en grans incendis es produeixen sovint quan la gent intenta autoevacuar-se, com va passar fa uns anys a Portugal, ha recordat.
L'inspector també ha reconegut que aquest divendres els Bombers confiaven poder estabilitzar el flanc dret durant la nit, però el comportament del foc ho va impedir. Segons ha explicat, la combinació de la tramuntana i, posteriorment, la marinada va generar un incendi molt irregular, amb nombrosos focus secundaris, un perímetre sinuós i moltes illes interiors sense cremar. Aquesta situació, segons ha reconegut, dificulta l'estabilització perquè els equips no sempre poden treballar amb garanties de seguretat.
Preocupació per la nova onada de calor
David Borrell també ha advertit que els pròxims dies continuaran sent complicats. L'onada de calor prevista reforçarà la marinada durant almenys quatre o cinc jornades, fet que incrementarà el risc de propagació cap a les Gavarres durant les hores diürnes si el flanc dret no queda ben estabilitzat, ha advertit.
Pel que fa als danys, els Bombers han començat a accedir a diversos punts del perímetre per fer una primera valoració de les afectacions. De moment s'han comptabilitzat quatre edificacions afectades parcialment i una totalment, tot i que el balanç encara és provisional perquè hi ha zones on encara no es pot accedir.
La superfície cremada es manté en les 2.200 hectàrees
Durant la compareixença, el cap dels Agents Rurals, Antoni Mur, ha indicat que la superfície afectada per l'incendi pràcticament no ha variat. Segons el recompte fet amb un vol de reconeixement al migdia, l'incendi ha cremat unes 2.200 hectàrees i "ha crescut de forma insignificant" durant les últimes hores, ha detallat el cap dels Agents Rurals.
En relació amb el tancament del massís de les Gavarres arran de l'incendi ordenat aquest dissabte pel Govern, el cap dels Agents Rurals ha detallat que afecta una vintena de municipis i que la restricció inclou totes les activitats esportives i de lleure, tant a peu com amb bicicleta o vehicles, amb l'objectiu de reduir la presència de persones a la zona. Mur ha fet una crida explícita a respectar aquestes limitacions, que es mantindran almenys fins dijous. A més, ha explicat que el dispositiu desplegat per garantir el compliment del tancament del massís de les Gavarres compta amb més d'una vintena d'unitats de vigilància integrades per Agents Rurals, ADF, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i policies locals.
Pel que fa al treballador detingut pels Mossos per provocar l'incendi mentre feia treballs amb una radial, pertany a una UTE formada per Aquaterra i Rubau. Està previst que passi a disposició judicial aquest diumenge.
Via: Diari de Girona
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