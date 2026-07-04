Delcy Rodríguez defensa la resposta de l’Estat davant el terratrèmol
La presidenta encarregada reforça la relació amb els EUA i reivindica les Forces Armades
Abel Gilbert
La presidenta encarregada Delcy Rodríguez va reivindicar la resposta del Govern veneçolà després del doble terratrèmol que va provocar 2.595 morts i 12.400 ferits, segons xifres provisionals. "Immediatament, es va activar l’Estat en conjunt", va dir durant una roda de premsa per defensar-se de les crítiques de la societat civil. "No hem tancat l’etapa de recerca i rescat: encara estem en aquest procés. Tenim una mare que plora, un pare que plora, un germà, una germana, un avi, una àvia, un tiet que pateixen per aquest familiar. I nosaltres no descansarem". Acompanyada del seu germà i principal autoritat legislativa, Jorge Rodríguez, a més del ministre de l’Interior, Diosdado Cabello, la mandatària interina va destacar el paper dels militars, que han tingut un protagonisme que ha sigut qüestionat per sectors de la societat civil. "Les Forces Armades sí que està amb pales, sí que està amb carretons. Les generalitzacions no són bones". Delcy Rodríguez va complir ahir cinc mesos d’interinat establerts durant el seu nomenament pel Tribunal Suprem de Justícia. S’espera que hi haurà una extensió del termini al capdavant del palau de Miraflores.
Segons la presidenta encarregada, a partir del moment en què es va tenir coneixement del desastre van ser desplegats 4.000 funcionaris civils i militars. L’endemà la xifra va pujar a 14.000 i actualment supera els 19.000 efectius, només a l’Estat de La Guaira, la zona zero de la tragèdia per la qual s’ha declarat una setmana de dol nacional.
L’anomenat rodrigato ha sigut posat en qüestió als carrers destruïts per la seva gestió. La governant provisional va justificar la militarització de La Guaira per facilitar la feina dels equips de recerca i de rescat, que involucren 147 països, 34 d’Amèrica, 43 d’Àsia, 19 d’Àfrica, 46 d’Europa i 3 d’Oceania, als quals es van afegir 33 organismes internacionals i multilaterals. Un equip especialitzat en l’avaluació d’infraestructures esfondrades va arribar provinent d’Israel.
Enmig del seu primer balanç públic, Rodríguez va rebre de manera indirecta el suport de Donald Trump. "La nostra relació amb Veneçuela és excel·lent. Els està anant millor que mai amb el petroli", va dir el president dels Estats Units a la CNBC, sense aturar-se a parlar sobre la situació present. La presidenta encarregada va confirmar, tot i això, que manté converses amb el Departament d’Estat per "recuperar recursos" que permetin la reconstrucció de les infraestructures destrossades.
Sancions
Mentre governava Nicolás Maduro, el país va ser objecte de sancions econòmiques que els EUA han aixecat durant tres mesos. Al Banc d’Anglaterra hi ha retingudes 31 tones d’or veneçolà, equivalents a uns 4.000 milions de dòlars. Centenars de milions de la petroliera estatal PDVSA han sigut immobilitzats a Suïssa. El Novo Banco de Portugal manté 1.500 milions de dòlars més. Consecomercio, la principal entitat que agrupa els sectors de serveis i comerços, va demanar que s’alliberin aquests actius, calculats en 10.000 milions de dòlars, per "donar resposta a les necessitats de la població".
Aquests fons "podrien cobrir una part important de la reconstrucció nacional, que podria oscil·lar entre 7.000 i 13.000 milions de dòlars en infraestructures, sense estimar els efectes sobre l’economia i sobre el PIB", diu.
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