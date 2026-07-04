El Govern preveu executar almenys el 80% del pressupost d’aquest 2026
Sara González
L’aprovació dels pressupostos del 2026 ha arribat al juliol ja iniciat, cosa que suposa que el gran repte del Govern serà executar-los en tan sols mig any. La consellera d’Economia, Alícia Romero, ha deixat clar que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha ordenat que s’arremanguin per a això i, en una entrevista a Catalunya Ràdio, ahir va revelar que la previsió és aconseguir executar almenys el 80% dels comptes. "Estem accelerant la màquina", va assegurar. La prova que és possible, va dir, és que amb els pressupostos prorrogats, l’any passat es va arribar al 90% de la inversió compromesa.L’aprovació dels pressupostos del 2026 ha arribat amb el mes de juliol ja iniciat, cosa que suposa que el gran repte del Govern serà executar-los en tan sols mig any. La consellera d’Economia, Alícia Romero, ha deixat clar que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha ordenat que s’arremanguin per a això i, en una entrevista a Catalunya Ràdio, ha revelat que la previsió és aconseguir executar almenys el 80% dels comptes. "Estem accelerant la màquina", ha assegurat. La prova que és possible, ha dit, és que amb els pressupostos prorrogats, l’any passat es va arribar al 90% de la inversió compromesa.
El Govern ha pretès sempre fer gala de la seva habilitat com a gestor i ara quedarà a prova la seva capacitat per executar un percentatge més gran o menys percentatge del pressupost. El març passat, en plena voràgine negociadora amb ERC per tancar els comptes que ja estan aprovats i que llavors l’Executiu va haver de retirar per falta de recolzaments, Romero va presentar el nivell d’execució de l’exercici 2025: un 97%.El Govern ha pretès sempre fer gala de la seva habilitat com a ‘gestor’ i ara quedarà a prova la seva capacitat per executar un percentatge més gran o menys percentatge del pressupost. El març passat, en plena voràgine negociadora amb ERC per tancar els comptes que ja estan aprovats i que llavors l’Executiu va haver de retirar per falta de recolzaments, Romero va presentar el nivell d’execució de l’exercici 2025: un 97%.
La responsable d’Economia va rebaixar no obstant el grau d’execució que considera plausible per a aquest any.
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