Història d’una farsa
Ho va advertir la Xina als Estats Units: No era un dissident xinès, era un estafador
Un tribunal de Manhattan ha condemnat aquesta setmana el magnat per estafar 1.000 milions de dòlars als seus seguidors sota el pretext d’una revolució política per impulsar la democràcia
Adrián Foncillas
Quan Guo Wengui va fugir als Estats Units deixant enrere diversos desfalcs, la Xina ja ho va advertir: era un corrupte. Durant la següent dècada va ser aplaudit a la seva terra d’acollida com un indomable dissident polític amb l’heroica missió vital de tombar el Partit Comunista. Quan aquesta setmana se li va preguntar al portaveu del Ministeri d’Exteriors xinès per la seva condemna de 30 anys a Nova York després d ’estafar 1.000 milions de dòlars, només va aclarir educadament que estava al corrent de les notícies. No costa imaginar, no obstant, les rialles a Zhongnanhai, seu del poder de la Xina. La història de Guo va més enllà de la un incorregible estafador. És la d’una traïció a la diàspora xinesa que va veure en ell un valerós lluitador per la democràcia, que va creure participar en una revolució política quan només sufragava la seva vida de lux versallescos.
Guo va escurar els seus seguidors per incrementar la seva riquesa, va establir el tribunal de Manhattan que va dictar la seva pena aquesta setmana després que un jurat li declarés culpable per unanimitat en nou dels 12 càrrecs per frau. La sentència recull l’abús d’una causa filantròpica, les recurrents intimidacions als seus crítics i el seu rebuig d’acceptar la culpa. «No és un activista democràtic, és un estafador i un lladre», va afirmar la fiscalia. Durant el judici van ser llegides les angoixades declaracions d’alguns dels seus milers de seguidors que havien perdut els estalvis de la seva vida en qualsevol dels negocis que proposava Guo: conglomerats mediàtics, clubs elitistes, criptomonedes... Van pagar les seves mansions, iots i cotxes esportius. En aquells de dies de vi i roses, conclosos tres anys enrere amb la seva detenció, comprava 200 vestits a mida anuals, fumava puros de 10.000 dòlars i transvasava les edicions limitades del licor xinès Moutai. Poc quedava d’allò en la seva aparició al tribunal, vorejant ja la seixantena i amb cabells blancs, amb l’uniforme penitenciari.
Guo va néixer en una família modesta de la Xina rural i va tenir una joventut alegria que va redreçar amb el focus en els negocis immobiliaris. Audàcia, contactes polítics i cap escrúpol: aquesta era la fórmula del triomf en aquells temps bulliciosos i Guo la sublimava. Aviat va aixecar un imperi a Pequín a cops de colze. Quan un funcionari de la capital va frenar la requalificació de terrenys pròxims a la vila olímpica, Guo li va fer xantatge amb una gravació on mantenia sexe amb una amant. Va estrènyer els vincles amb Zhou Yongkang, ministre de Seguretat, i Ma Jian, viceministre, els que van greixar els seus negocis mentre el mantenien al corrent de les clavegueres de l’Estat. Tots dos van ser condemnats a la campanya anticorrupció empresa per Xi Jinping, nouvingut al poder, i Guo va comprendre que no tenia temps. Va fugir als Estats Units i va demanar asil desdenyant les acusacions de frau, suborn i rentat de diners com una persecució política.
Mar-a-Lago i Bannon
Aviat va festejar la dreta. Va ingressar al club de Mar-a-Lago, la mansió de Trump ,i es va aliar amb Steve Bannon,exassessor presidencial i epicentre de la desinformació del moviment MAGA . La relació va ser fructífera. Van acusar el Govern xinès de crear el coronavirus al laboratori de Wuhan i altres conspiracions que van tenir bastant èxit en una audiència procliu a la sinofòbia. El 2020, amb l’estàtua de la Llibertat de fons, van fundar el Nou Estat Federal de laXina, una cosa així com un govern alternatiu a l’ombra amb la finalitat d’enderrocar el de Pequín. «Des d’aquest dia, el Partit Comunista ja no és el Govern legal de la Xina», va clamar Guo. Va ser al seu iot on va ser detingut Bannon per estafar els que li havien donat fons per aixecar un mur davant Mèxic.
A Guo li sobrava talent escènic a les xarxes socials. Des de la terrassa del seu àtic novaiorquès amb vista a Central Park encadenava les escandaloses acusacions sense fre sobre la cúpula comunista que els seus milions de seguidors esperaven amb avidesa. Li valia qualsevol però es va obsessionar amb Wang Qishan, fidel aliat de Xi i tsar anticorrupció, al qual va acusar de tenir un imperi immobiliari a Manhattan i de tòrrids idil·lis amb cèlebres actrius com Fan Bingbingbing. Sobre la taula del seu despatx d’advocats s’amuntegaven querelles per difamació que mai li van revelar. Que les seves proves fossin vaporoses en el millor dels casos i inexistents gairebé sempre importava a la seva audiència, però dissidents veritables i comprensiblement escandalitzats es van desmarcar de la seva missió.
El seu futur és ombrívol. Bannon va ser indultat per Trump el seu últim dia del primer mandat però ell no tindrà aquesta sort. El dia del veredicte no va tenir grandesa. Va intentar posposar-lo al·legant vòmits i desmais i va repetir que era una víctima de la persecució comunista. A la sala s’estrenyien dotzenes dels seus inassequibles seguidors que van qualificar el judici de «funeral d’Amèrica» i van ajuntar els palmells de les mans en senyal de respecte. A ells els va cridar a mandarí, ja quan era escortat fora de la sala, que «això només havia començat». Una dècada de mentides i estafes només li ha servit per canviar les presons xineses per les nord-americanes.
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