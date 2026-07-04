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Hisenda obre una inspecció fiscal a Zapatero, la seva dona i les seves filles

L’Agència Tributària sol·licita al jutge del cas Plus Ultra que li aclareixi si han de parar els procediments fins que acabi la indagació judicial

L’expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero. | EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

L’expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero. | EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

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May Mariño

Madrid

L’Agència Tributària va traslladar al jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama que té obertes des de juny inspeccions fiscals a l’expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero; les seves filles, Alba i Laura; la seva dona, María Sonsoles Espinosa –no investigada en el cas–; l’empresari Julio Martínez –amic i presumpte testaferro–, i diverses empreses vinculades. S’està inspeccionant l’IRPF i IVA des del 2021, així com, en el cas del matrimoni, l’impost sobre el patrimoni i l’impost temporal de solidaritat de les grans fortunes en el període 2002-2024. A l’empresa de Laura i Alba Rodríguez Espinosa, Whathefav, també es revisa l’impost sobre societats des de l’any 2021.

Es tracta de dues comunicacions de l’Agència Tributària, una de la Delegació de la Comunitat Valenciana i una altra de la Comunitat de Madrid. En aquests escrits, segons assenyala Efe, Hisenda va indicar al jutge Calama que té inspeccions obertes i pregunta si paralitza aquests procediments, i l’alerta que si ho fa s’interrompen els terminis de prescripció per determinar el deute tributari, però que només pot suspendre els procediments inspectors oberts per una "prejudicialitat penal" amb ordre de l’òrgan jurisdiccional.

El jutge de l’Audiència Nacional va respondre ahir amb una providència en la qual dona trasllat d’aquesta qüestió a la fiscalia perquè informi sobre això.

En detall, a Zapatero, que sempre va assegurar públicament, com va fer també en la comissió del Senat, que complia amb Hisenda, l’Agència Tributària l’informa en els escrits que està inspeccionant el seu IRPF del 2021 al 2024, l’IVA del segon trimestre del 2022 al quart trimestre del 2024 i l’impost de solidaritat de les grans fortunes del 2002 al 2024. A la seva dona, Sonsoles Espinosa, l’IRPF del 2021 al 2024, l’impost de patrimoni del 2021 al 2024 i l’impost de solidaritat de les grans fortunes del 2002 al 2024.

Mentrestant, a les filles els investiga l’IRPF del 2021 al 2024, i a la seva empresa, l’impost de societats del 2021 al 2024 i l’IVA del segon trimestre del 2022 al quart trimestre del 2024.

Aquesta inspecció, segons justifica l’Agència Tributària, va començar una vegada es va tenir coneixement que hi ha una causa oberta contra Julio Martínez i Zapatero. Informa el magistrat que "se segueixen actuacions de comprovació i investigació inspectora, totes amb abast general, en relació amb els obligats tributaris".

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El 19 de maig, agents de la policia van registrar el despatx de Zapatero i altres dependències, com l’empresa de màrqueting de les seves filles, Whathefav SL.

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