El jutge Moreno imputa Jéssica Rodríguez i el germà de Koldo
També haurà de comparèixer el 20 de juliol l’exdirectiu d’Adif Ignacio Zaldívar
Juan José Fernández
Jéssica Rodríguez, l’exnòvia de l’exministre José Luis Ábalos, haurà de comparèixer a l’Audiència Nacional el dia 20 de juliol perquè la justícia investiga detalls del seu fitxatge fraudulent en societats públiques. Se l’acusa de dos suposats delictes de malversació i tràfic d’influències. Els aprecia el titular del Jutjat d’Instrucció 2 de l’Audiència Nacional, Ismael Moreno, fent seva la interpretació de la fiscalia sobre la contractació de Rodríguez a les empreses públiques Ineco i Tragsatec, sense cap altra finalitat laboral que la de rebre una paga. Moreno va emetre ahir la providència en què crida a declarar Rodríguez, i també, el mateix matí, Joseba García, el germà de Koldo García, i l’exdirectiu d’Adif Ignacio Zaldívar. La citació de tots tres es desprèn de la sentència recent del Tribunal Suprem, per la qual va resultar condemnat l’exministre a 24 anys de presó i la seva mà dreta a 19 anys i vuit mesos. Després de l’emissió de la sentència, la Fiscalia Especial Contra la Corrupció va remetre el dia 1 un informe al jutjat que, a l’Audiència Nacional, instrueix una de les branques del cas Koldo.
Sense tenir cap ocupació concreta, Rodríguez va estar contractada a Ineco entre l’1 de març del 2019 i el 28 de febrer del 2021, i a Tragsatec entre el 2 de març i l’1 de setembre del 2021.
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