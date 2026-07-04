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Lagarde obre la porta a la seva tornada a la política francesa

Lagarde obre la porta a la seva tornada a la política francesa

Lagarde obre la porta a la seva tornada a la política francesa / Martin Lamberts/European Central / DPA - Archivo

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Leticia Fuentes

París

Christine Lagarde, presidenta del Banc Central Europeu (BCE), obre la porta a participar en les pròximes eleccions presidencials de França, abans que finalitzi el seu mandat l’octubre del 2027, segons va afirmar en una entrevista concedida per al mitjà francès Les Echos. Lagarde va assegurar que no descarta la idea d’aportar "una veu europea" al debat presidencial francès en cas que això fos necessari.

Tot i que va evitar precisar en quina forma ho faria, si com a candidata o com a suport a un altre polític, va considerar "molt possible" que anunciï la seva candidatura en els pròxims mesos. Amb aquestes declaracions, la dirigent fa un tímid pas endavant en la possibilitat de tornar a formar part de la política francesa.

"França haurà de prendre decisions valentes sobre temes difícils. Els candidats presidencials tenen el deure d’analitzar aquests temes i proposar solucions. I, al contrari del que acostumo a sentir dels polítics, el poble francès és perfectament conscient de la situació i espera un discurs de veritat i solucions", va afegir.

Exministra de Sarkozy

No és la primera vegada que l’exministra d’Economia de Nicolas Sarkozy posa l’ull en l’actualitat francesa. En anteriors declaracions ja havia donat la seva opinió sobre la inestabilitat política del país i l’ascens imparable de l’extrema dreta de Marine Le Pen tot i que, davant de les insistents preguntes de la premsa, el 15 de juny va deixar clar que no era "candidata a res".

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La llista de possibles candidats electorals a la qual Lagarde podria mostrar el seu recolzament en un futur pròxim passa per Gabriel Attal, de Renaixement, o per Édouard Philippe, d’Horitzons, que figura entre els favorits per passar a la segona volta de les eleccions presidencials juntament amb Agrupació Nacional o La França Insubmisa.

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