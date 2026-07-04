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Trapero exigeix incrementar les penes per tinença d’armes de foc

Trapero exigeix incrementar les penes per tinença d’armes de foc

Trapero exigeix incrementar les penes per tinença d’armes de foc / 324

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David López Frías

Barcelona

"No pot ser que Espanya tingui una de les penes més baixes per tinença d’armes de foc. Qui té una arma de foc no la té per fer el bé". Ho va declarar ahir Josep Lluís Trapero, director general de la Policia de la Generalitat, en una roda de premsa per explicar el crim a trets d’un menor d’edat al parc de la Pegaso. Trapero va estar acompanyat de l’intendent Toni Rodríguez, que va comunicar el secret de les actuacions i va confirmar que el crim "no és un fet aïllat o un accident; la principal hipòtesi és que és un fet es produeix directament contra la víctima".

L’intendent va confirmar observar "un repunt de l’activitat criminal. També de la de baix nivell, arrelada a espais territorials", apuntant que "enguany s’han registrat 65 incidents amb arma de foc. En 22 hi va haver ferits i 7 més van acabar amb alguna mort". Sobre això, Trapero va afegir que "el territori és de la societat, no de cap grup". L’increment de les armes de foc en els successos més recent va ser l’element central del discurs: "Hem registrat una proliferació de la delinqüència en totes les seves escales: des de les grans estructures criminals fins a les més bàsiques. Tenen un accés més fàcil a les armes de foc. Utilitzen aquestes armes per protegir negocis i punts de venda de drogues o estils de vida".

Ni Trapero ni Rodríguez van voler assenyalar les bandes juvenils directament, emparant-se en una investigació que està oberta i en el secret de les actuacions. Però Rodríguez sí que es va referir a l’augment de "grups amb adscripció identitària, grups anàrquics, líquids, no gaire clars. La violència és part d’ells. Es constitueixen subcultures violentes que ens obliguen a monitorar contínuament".

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Sobre això va incidir Trapero, que va avançar: "S’incorporaran 1.300 mossos per incrementar la presència policial als carrers. Ajudarà a visualitzar més policia que, per si sola, no pot acabar amb l’activitat delinqüencial. Necessitem la implicació de polítics i la col·laboració ciutadana".

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