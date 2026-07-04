Trump abans de Trump
La trajectòria política del polèmic president nord-americà respon a factors històrics com la crisi financera del 2008 o l’ascens del Tea Party, però també a la influència d’altres polítics que han marcat la història del país. La seva cosmovisió i particular estil s’expliquen, sobretot, a partir de sis figures.
Carles Planas Bou
L’ascens polític del magnat i celebritat televisiva que es va convertir per sorpresa en el president dels EUA no s’explica sense factors externs com els corrents de pensament o les turbulències socioeconòmiques que han modelat el país, que avui celebra el 250è aniversari de la seva fundació. És el cas de l’excepcionalisme nord-americà, la creença xovinista que els EUA són una nació predestinada per Déu a defensar la llibertat individual davant la resta del món, o la doctrina del destí manifest, la seva derivada expansionista i unilateral que ha servit per justificar les pràctiques colonitzadores.
L’èxit electoral de Trump, que es va imposar el 2016 a Hillary Clinton i el 2024 a Kamala Harris, tampoc s’entén sense esdeveniments històrics de profunda envergadura com la crisi financera del 2008 o l’elecció de Barack Obama. D’una banda, la debacle econòmica va disparar el malestar social, la desconfiança en l’establishment polític i la desafecció amb el sistema. De l’altra, l’elecció del primer president afroamericà va avivar el conservadorisme de caires supremacistes i va alterar els fonaments de l’electorat republicà, que va passar a atraure la població blanca sense estudis. Els dos factors van abonar el terreny per al populisme nacionalista i xenòfob. Primer guiat pel Tea Party, la branca radical que va desencadenar una guerra civil en el Partit Republicà, i després amb Trump, que va capitalitzar aquesta deriva.
Tanmateix, la cosmovisió i el particular estil de Trump també s’han vist influïts per d’altres personatges polítics que, d’una manera o una altra, han marcat la història dels EUA.
Andrew Jackson.
Els primers predecessors es remunten al segle XVIII i XIX. Aquest és el cas d’Andrew Jackson, setè dirigent de la nació i considerat l’arquitecte del populisme made in America. Les seves promeses d’expulsar la corrupció de Washington van ser vistes com una amenaça per l’elit del moment, segons The New York Times. Des d’historiadors fins a aliats seus com Steve Bannon, Rudy Giuliani o Newt Gingrich van comparar Trump amb Jackson abans del seu primer mandat, una comparació que el mandatari va celebrar.
William Jennings Bryan.
Va ser un pes pesant del Partit Demòcrata que va perdre tres eleccions entre el 1896 i el 1908. Tanmateix, alguns historiadors l’han comparat amb Trump pel seu estil carismàtic i el seu poc freqüent missatge populista contrari a les classes dominants que va atraure les masses, particularment a les zones rurals més tradicionalistes. Tots dos comparteixen trets biogràfics com ara haver sigut personatges influents en els mitjans de comunicació abans de fer el salt a l’arena política. Altres experts han rebutjat aquesta comparació.
William McKinley.
President dels EUA entre el 1897 i el 1901, és "un dels favorits" de Trump, segons el seu assessor Peter Navarro. Trump ha celebrat aquest notable republicà com un "empresari nat" –tot i que no ho va ser– que es va definir, com ell, com "un home d’aranzels". Més enllà del seu ús de les tarifes aranzelàries, els historiadors remarquen que, a diferència de Trump, McKinley va ser "cortès" i "de caràcter dolç", "no va buscar venjança política" i "va ajudar a unir el país després de diverses dècades de divisió", assenyalen des de The New Yorker.
Richard nixon.
"Vaig aprendre molt de Richard Nixon". Amb aquestes paraules, Trump ha mostrat, en més d’una ocasió, la seva admiració per l’expresident. Els historiadors els han comparat perquè, malgrat les seves notables diferències en estil i personalitat, tots dos comparteixen el seu desig per concentrar poder, el dogma que "la premsa és l’enemic" i un nacionalisme econòmic que els ha portat a subvertir les normes internacionals per defensar els interessos dels EUA, acusant els països exportadors d’aprofitar-se de la seva generositat. Un dels més polèmics assessors de Nixon, Roy Cohn, fervent anticomunista i antisemita, i el seu acòlit Roger Stone són considerats grans influències en la virulenta actitud de Trump.
Ronald reagan.
El 1980, es va convertir en president dels EUA amb l’eslògan Let’s Make America Great Again (Fem que els EUA tornin a ser grans). Tot i que també va ser reutilitzat el 1991 per Bill Clinton, el trumpisme s’ha apropiat d’aquesta consigna ideològica. Trump s’ha comparat amb Reagan en diverses ocasions, com quan el 2015 va descriure el seu gir conservador. Tots dos comparteixen similituds com haver passat pel món de l’entreteniment abans de la política, la desregulació, la rebaixa dels impostos als rics i un estil comunicatiu eficaç, si bé oposat.
Pat Buchanan.
Si un polític va anticipar gairebé tota l’agenda de Trump, aquest va ser Pat Buchanan. Assessor de Nixon, Gerald Ford i Reagan, aquest expert en comunicació es va postular com a candidat presidencial dels republicans en els 90 abanderant el paleoconservadorisme, una ideologia llavors minoritària que Trump va catapultar el mainstream. Per a això, Buchanan va activar el ressentiment de la classe treballadora blanca davant la globalització i el liberalisme, va defensar l’aïllacionisme internacional i el proteccionisme econòmic i es va oposar a la immigració i el multiculturalisme. Va ser Trump abans que Trump, però sense tenir èxit. L’any 2000 va ser el candidat del Partit de la Reforma, fundat per l’empresari milionari "antiestablishment" Ross Perot, a qui també s’ha comparat amb Trump.
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