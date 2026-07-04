250 aniversari de la independència
Trump proclama des del Mont Rushmore que els EUA són la «nació més forta» i adverteix contra el «ressorgiment del comunisme»
A quatre mesos de les eleccions de mig mandat, el president encoratja la polarització identificant com a radicals els demòcrates progressistes com l’alcalde de Nova York, Zohran Mamdani
Laura Puig
«Pots ser comunista o pots ser patriota. No pots ser les dues coses». Amb aquest dilema ideològic va donar Donald Trump el tret de sortida de les celebracions del 250è aniversari de la independència dels Estats Units en un escenari carregat de simbolisme: als peus del monument nacional del Mont Rushmore, a la roca on estan esculpits els rostres dels presidents George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt i Abraham Lincoln en uns terrenys expropiats il·legalment el 1877 a la nació sioux, que encara exigeix la seva devolució. L’anomenat Santuari de la Democràcia ha sigut rebatejat pels seus crítics com a Santuari de la Hipocresia.
«Som el poble més lliure del món, tenim la Constitució més justa i duradora del món i som la nació més poderosa del món», va afirmar l’actual inquilí de la Casa Blanca durant el seu discurs d’aquest divendres (matinada de dissabte a Espanya), que va estar acompanyat d’homenatges a les Forces Armades i sobrevols militars per commemorar l’aniversari de l’emancipació nord-americana de 1776. «Un esdeveniment únic en la història de la humanitat», en paraules del republicà.
Però malgrat la solemnitat de l’efemèride, Trump va optar per abonar la divisió partidista per arremetre contra el Partit Demòcrata allunyant-se una vegada més del paper tradicional d’un cap d’Estat que s’elevi per sobre de la disputa i aglutini els ciutadans de totes les ideologies. A quatre mesos de les eleccions de mig mandat, que ha de renovar la Cambra de Representants i un terç del Senat, el president va carregar contra els demòcrates progressistes com l’alcalde de Nova York , ZohranMamdani, o el senador Bernie Sanders, a qui presenta habitualment com una amenaça existencial per als EUA.
Trump va llançar una advertència contra el «ressorgiment del comunisme», que va definir com «l ’ enemic de la llibertat, la Constitució i el 4 de juliol de 1776. «El comunisme és l’antítesi de la vida, la llibertat i la recerca de la felicitat; és mort, tirania i la recerca del mal», va afirmar. Segons l’opinió del president, els comunistes no estimen Déu ni la religió i no respecten la llei, la justícia ni la tradició. «Pots ser lleial a Karl Marx o pots ser lleial als EUA. Pots ser comunista o pots ser patriota. No pots ser les dues coses», va afegir abans de rematar «no permetré la seva expansió».
En la seva diatriba, el mandatari també va vincular la suposada amenaça comunista amb la immigració, «que adopta idees totalment oposades a la nostra forma de vida i als nostres grans assoliments». I va condemnar els «intents de canviar el caràcter excepcional dels Estats Units» i d’«alienar els ciutadans de la seva pròpia història», prometent «tornve» al país «la seva identitat».
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