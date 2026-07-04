Von der Leyen veu «inacceptables» els assentaments de Cisjordània
El Periódico
La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va qualificar ahir d’«inacceptable» l’extensió dels assentaments israelians a Cisjordània i va culpar els estats membres de no avançar en la proposta de suspensió de l’acord comercial amb Israel. «Quant als colons de Cisjordània, compartim l’anàlisi que la contínua expansió dels assentaments israelians a Cisjordània és totalment inacceptable, i que la violència emprada per aconseguir aquesta expansió és abominable», va dir en una roda de premsa juntament amb el primer ministre d’Irlanda, Michéal Martin.La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va qualificar aquest divendres d’«inacceptable» l’extensió dels assentaments israelians a Cisjordània i va culpar els estats membres de no avançar en la proposta de suspensió de l’acord comercial amb Israel. «Quant als colons de Cisjordània, compartim l’anàlisi que la contínua expansió dels assentaments israelians a Cisjordània és totalment inacceptable, i que la violència feta servir per aconseguir l’esmentada expansió és abominable», va dir en una roda de premsa juntament amb el primer ministre d’Irlanda, Michéal Martin, el país del qual va assumir aquesta setmana la presidència de torn de la UE.
Segons Von der Leyen, aquesta expansió «soscava el futur de la solució de dos estats», considerada com «l’única solució o via viable per a una pau duradora». La representant europea va indicar que la situació «s’està deteriorant clarament», motiu pel qual la UE va acordar «imposar sancions a colons israelians extremistes i membres de Hamàs». Va afegir que, en aquest context, la Comissió presentarà «aviat» un document amb diverses opcions.Segons Von der Leyen, l’esmentada expansió «soscava el futur de la solució de dos Estats», considerada com «l’única solució o via viable per a una pau duradora». La representant europea va indicar que la situació «s’està deteriorant clarament», motiu pel qual la UE ha acordat «imposar sancions a colons israelians extremistes i membres de Hamàs». I va afegir que, en aquest context, la Comissió presentarà «aviat» un document amb diverses opcions.
Von der Leyen va recordar que, «fa ja deu mesos», la Comissió va proposar «suspendre les preferències comercials en el marc de l’acord d’associació UE-Israel», una mesura que «tindria un impacte econòmic significatiu». Però aquesta proposta «continua pendent de votació per part dels estats membres», que requereixen que hi hagi una majoria qualificada. «Així que la pilota es troba a la teulada dels estats membres», va afegir.Von der Leyen va recordar que, «fa ja deu mesos», la Comissió va proposar «suspendre les preferències comercials en el marc de l’acord d’associació UE-Israel», una mesura que «tindria un impacte econòmic significatiu». Però aquesta proposta «continua pendent de votació per part dels Estats membres», que requereixen una majoria qualificada. «Així que la pilota és a la teulada dels Estats membres», va afegir.
També es va referir a la decisió del mes passat d’imposar sancions a colons israelians extremistes, i que «molts estats membres han proposat sancionar el ministre israelià Itamar Ben-Gvir, però «fins ara no s’ha aconseguit consens». «Com veuen, hi ha molta activitat en curs, però en el Consell, en aquest moment, no s’avança cap a una solució ni cap a un acord sobre com procedir»També es va referir a la decisió el mes passat d’imposar sancions a colons israelians extremistes, i que «molts estats membres han proposat» sancionar el ministre israelià Itamar Ben Gvir, però «fins ara no s’ha aconseguit consens». «Com veuen, hi ha molta activitat en curs, però en el Consell, en aquest moment, no s’avança cap a una solució ni cap a un acord sobre com procedir», va indicar., va indicar.
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