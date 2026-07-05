Dimiteix un dirigent d’Aliança a Osona per un fitxatge polèmic
La incorporació d’un exmilitant de Fuerza Nueva provoca la sortida d’un càrrec comarcal
Gisela Boada
La incorporació de l’advocat de Vic Xavier Capelles a Aliança Catalana ha provocat una crisi interna en l’estructura del partit a Osona. Carles Fresquet, fins ara secretari d’organització del comitè executiu de la formació a la comarca, ha presentat la seva dimissió i ha abandonat la militància després de conèixer, argumenta, la trajectòria política del nou afiliat –ve d’un partit d’ideologia neofeixista– i el pacte subscrit amb Futur Blau, partit de què Capelles és membre fundador.
Fresquet va comunicar la seva decisió a través d’una carta que va dirigir als afiliats i simpatitzants, en què assegura que actua per "coherència", "dignitat" i "lleialtat" a Catalunya. El ja exdirigent comarcal afirma que inicialment va avalar l’entrada de Capelles en el partit "des de la confiança i la bona fe", però que posteriorment va tenir coneixement, a través dels mitjans, d’una informació sobre el seu passat polític que, afirma, li va ser ocultada.
El malestar de Fresquet se centra en la militància prèvia de Capelles a Fuerza Nueva, el partit neofeixista fundat per Blas Piñar, així com en la seva candidatura a les eleccions europees del 1994 amb Comunió Tradicionalista Carlista. També recorda que Capelles va ser un dels impulsors de Societat Civil Catalana, entitat contrària a l’independentisme i especialment activa durant els anys del procés.
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