Els dubtes dels ministres candidats
Óscar Puente, Ana Redondo i Milagros Tolón no s’han descartat com a caps de llista a les eleccions municipals de Valladolid i Toledo, tot i que tampoc han avalat aquesta opció de manera contundent. La decisió la prendrà Pedro Sánchez quan hagi passat l’estiu, tot i que no tots al PSOE veuen bé aquestes opcions.
Luis Ángel Sanz
D’aquí a uns vuit mesos, si no són abans les eleccions generals, tres ministres deixaran el Govern per ser candidats en les eleccions autonòmiques de la Comunitat de Madrid, Óscar López; el País Valencià, Diana Morant, i Canàries, Ángel Víctor Torres. Però podrien no ser els únics membres de l’Executiu a deixar el gabinet. El president Pedro Sánchez té també sobre la taula la possibilitat d’enviar dos ministres més com a candidats en les eleccions municipals a Valladolid i a Toledo.D’aquí a uns vuit mesos, si no són abans les eleccions generals, tres ministres deixaran el Govern per ser candidats en les eleccions autonòmiques de la Comunitat de Madrid, Óscar López, el País Valencià, Diana Morant, i Canàries, Ángel Víctor Torres. Però podrien no ser els únics membres de l’Executiu a deixar el gabinet. Fins i tot no està decidit, ni hi ha res tancat, segons les fonts consultades, però Pedro Sánchez té també sobre la taula la possibilitat d’enviar dos ministres més com a candidats en les eleccions municipals a Valladolid i a Toledo.
El PSOE només governa 11 capitals de província (la Corunya, Barcelona, Lleida, Tarragona, Conca, Jaén, Las Palmas de Gran Canaria, Lleó, Palència, Sòria i Vitòria). I fonts socialistes temen un retrocés en els comicis de maig del 2027, ja que la situació política nacional i la del partit és avui més convulsa que fa tres anys.
Alguns temen que el fracàs de l’estratègia d’enviar ministres a les comunitats autònomes com a candidats, com s’ha demostrat a l’Aragó amb Pilar Alegría o a Andalusia amb María Jesús Montero, es pugui repetir en les eleccions municipals.El PSOE només governa 11 capitals de província (la Corunya, Barcelona, Lleida, Tarragona, Conca, Jaén, Las Palmas de Gran Canaria, Lleó, Palència, Sòria i Vitòria). I fonts socialistes temen un retrocés en els comicis de maig del 2027, ja que la situació política nacional i la del partit és avui més convulsa que fa tres anys. Els ministres podrien reforçar algunes de les candidatures de les altres dues capitals, però alguns temen que el fracàs de l’estratègia d’enviar ministres a les comunitats autònomes com a candidats, com s’ha demostrat a l’Aragó amb Pilar Alegría o a Andalusia amb María Jesús Montero, es pugui repetir en les municipals.
Algunes fonts de la direcció del PSOE no són partidàries d’enviar els ministres com a candidats. Un membre de l’Executiva Federal ho considera "un error" en conversa amb EL PERIÓDICO. "És més fort un lideratge que neix del territori, com el d’Álvaro Sánchez Cotrina a Extremadura o Carlos Martínez a Castella i Lleó, que el d’Óscar López a Madrid o Morant a València, que es quedaran a Madrid fins a l’últim moment abans d’haver de baixar a l’arena electoral", asseguren aquestes fonts socialistes.Algunes fonts de la direcció del PSOE no són partidàries d’enviar els ministres com a candidats. Un membre de l’Executiva Federal ho considera "un error" en conversa amb EL PERIÓDICO. "És més fort un lideratge que neix del territori, com el d’Álvaro Sánchez Cotrina a Extremadura o Carlos Martínez a Castella i Lleó, que el d’Óscar López a Madrid o Morant a València, que es quedaran a Madrid fins a l’últim moment abans de baixar a l’arena electoral", asseguren aquestes fonts.
Decisió després de l’estiu
Tot i així, el rumor és insistent des de fa mesos en tot el Govern i apunta al ministre de Transport, Óscar Puente, o a la d’Igualtat, Ana Redondo, per Valladolid, i a la d’Educació, Milagros Tolón, per a Toledo. Fonts socialistes asseguren que encara no hi ha res clar ni decidit. I que probablement la decisió no es prendrà fins després de l’estiu. Puente i Tolón van ser alcaldes de les dues ciutats durant dues legislatures, del 2015 al 2023. Redondo va ser la primera tinenta d’alcaldia de Valladolid i regidora de Cultura i Turisme, a més de la número dos de Puente en la llista municipal el maig del 2023.Tot i així, el rumor és insistent des de fa mesos en tot el Govern i apunta al ministre de Transport, Óscar Puente, o a la d’Igualtat, Ana Redondo, per Valladolid, i a la d’Educació, Milagros Tolón, per a Toledo. Fonts socialistes asseguren que encara no hi ha res clar, ni decidit. I que probablement la decisió no es prendrà fins després de l’estiu. Puente i Tolón van ser alcaldes de les dues ciutats durant dues legislatures, del 2015 al 2023. Redondo, per la seva banda, va ser la primera tinenta d’alcalde de Valladolid i regidora de Cultura i Turisme de la capital de facto de Castella i Lleó, a més de la número dos de Puente en la llista municipal el maig del 2023.
Tots tres mantenen la màxima vinculació amb les seves ciutats d’origen. Puente és el secretari general del PSOE a Valladolid; i Tolón, secretària general dels socialistes de Toledo, malgrat el control pràcticament absolut que Emiliano García-Page té sobre el partit a la regió.Tots tres mantenen la màxima vinculació amb les seves ciutats d’origen. Puente és secretari general del PSOE a la província de Valladolid; i Tolón, secretària general dels socialistes de la ciutat de Toledo, malgrat el control gairebé absolut que el president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, té sobre el partit a la regió.
El 2023, Sánchez va enviar com a candidates en les eleccions municipals a Madrid la ministra d’Indústria, Reyes Maroto, i a Las Palmas de Gran Canaria la titular de Sanitat, Carolina Darias. Només la segona va aconseguir l’alcaldia. Maroto va recuperar posicions (va guanyar 50.000 vots més que quatre anys abans), però ni tan sols va recuperar la segona posició per al PSOE a Madrid darrere del PP de José Luis Martínez-Almeida i del Més Madrid de Rita Maestre, que és la cap de l’oposició municipal, amb un regidor més que els socialistes.El 2023, Sánchez va enviar com a candidates en les eleccions municipals a Madrid la ministra d’Indústria, Reyes Maroto, i a Las Palmas de Gran Canaria la titular de Sanitat, Carolina Darias. Només la segona va aconseguir l’alcaldia. Maroto va recuperar posicions (va guanyar 50.000 vots més que quatre anys abans), però ni tan sols va recuperar la segona posició per al PSOE a Madrid darrere del PP de José Luis Martínez-Almeida i del Més Madrid de Rita Maestre, que és la cap de l’oposició municipal, amb un regidor més que els socialistes.
Cap es descarta
Cap dels tres ministres assenyalats –Puente, Redondo i Tolón– s’ha descartat públicament, a l’espera de la decisió que prengui Sánchez. Però fonts pròximes a ells destaquen que cap està per la feina de tornar a l’arena municipal. La legislatura entra en la recta final i tots tres tenen projectes per culminar en què fa tres anys que treballen. A més, ni a Valladolid ni a Toledo hi ha garanties de recuperar l’alcaldia que es va perdre el 2023, malgrat que el PSOE va guanyar les eleccions en totes dues. Els pactes del PP amb Vox van donar aquests governs locals a la dreta.Cap dels tres ministres assenyalats – Pont, Redondo i Tolón – s’han descartat públicament, a l’espera de la decisió del president i secretari general del PSOE. Però fonts pròximes a ells destaquen que cap dels tres està per la feina de tornar a l’arena municipal. La legislatura entra en la recta final i tots tres tenen projectes en els quals fa tres anys que treballen per culminar. A més, ni a Valladolid ni a Toledo hi ha garanties de recuperar l’alcaldia que es va perdre el 2023 malgrat que el PSOE va guanyar les eleccions en totes dues. Els pactes del PP amb Vox van donar aquests governs locals a la dreta.
Puente, un dels ministres amb més pes polític i més pròxims al president, podrà triar. Ja ho va fer fins a dues vegades en el passat. Com ell mateix ha explicat, Sánchez li va oferir ser ministre després de la moció de censura del 2018 i després de les eleccions generals que el PSOE va guanyar el 2019. En les dues ocasions, el llavors alcalde de Valladolid va preferir acabar el mandat que els ciutadans li van donar com a alcalde de la seva ciutat.Óscar Puente, un dels ministres amb més pes polític i més pròxims al president, podrà triar. Ja ho va fer fins a dues vegades en el passat. Com ell mateix ha explicat, Sánchez li va oferir ser ministre tant després de la moció de censura del 2018 com després de les eleccions generals que el PSOE va guanyar el 2019. En les dues ocasions, el llavors alcalde de Valladolid va preferir acabar el mandat que els ciutadans li van donar com a alcalde de la seva ciutat.
El 2023, el pacte del PP amb Vox li va arrabassar l’alcaldia. Aleshores, va decidir ocupar-se de la cartera de Transports i Mobilitat Sostenible. El també secretari provincial del PSOE a Valladolid no s’ha volgut descartar per tornar a ser candidat, però fonts socialistes qualifiquen com a "remotíssima" la possibilitat que accepti encapçalar una altra vegada una candidatura.El 2023, el pacte del PP amb Vox li va arrabassar l’alcaldia. Llavors, va decidir ocupar-se de la cartera de Transports i Mobilitat Sostenible. El també secretari provincial del PSOE a Valladolid no s’ha volgut descartar públicament per tornar a ser candidat, però fonts socialistes qualifiquen com a "remotíssima" la possibilitat que accepti encapçalar de nou una candidatura per intentar tornar a governar la ciutat que el va deixar caure fa tres anys.
Si Sánchez considera que Redondo o Tolón són les millors candidates per a Valladolid o Toledo, les ministres tindran molt més difícil poder rebutjar l’oferta. Cap de les dues vol en el dia d’avui ser candidata. Però tampoc tenen el pes polític en el gabinet que sí que té Puente.Si Sánchez considera que Redondo o Tolón són les millors candidates per a Valladolid o Toledo, les ministres tindran molt més difícil rebutjar l’oferta. Cap de les dues vol en el dia d’avui ser candidata. Però tampoc tenen el pes polític en el gabinet que sí que té Puente.
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