Europa busca la seva independència dels EUA en plena crisi de la seva relació
Els Vint-i-set opten per una política d’apaivagament amb Trump mentre la seva principal resposta passa per reforçar la sobirania europea
Beatriz Ríos
Quan el desembre passat els EUA van fer pública la seva estratègia nacional de seguretat, en la qual posava en qüestió que la Unió Europea fos democràtica i recolzava obertament revertir la situació donant suport als partits d’extrema dreta, el president del Consell Europeu, António Costa, va reconèixer, per primera vegada, que "Europa i els Estats Units no comparteixen la mateixa visió de l’ordre internacional". En el 250è aniversari de la independència del país, la relació entre tots dos està en mínims històrics, i els europeus busquen allunyar-se per guanyar sobirania i llibertat.Quan el desembre de l’any passat els Estats Units van fer pública la seva estratègia nacional de seguretat, en la qual posava en qüestió que la Unió Europea fos democràtica i recolzava obertament revertir la situació recolzant els partits d’extrema dreta, el president del Consell Europeu, António Costa, va reconèixer, per primera vegada públicament, que "Europa i Estats Units no comparteixen la mateixa visió de l’ordre internacional". En el 250è aniversari de la independència del país, la relació entre tots dos està en mínims històrics, i els europeus busquen allunyar-se de Washington per guanyar sobirania i llibertat.
Des que el president dels EUA, Donald Trump, va arribar a la Casa Blanca per a un segon mandat, les relacions amb la UE s’han deteriorat notablement. Les tensions comercials, les amenaces contra Groenlàndia o les diferències en política internacional d’Ucraïna a Gaza, passant per l’Iran, han anat tensant la corda. "Les relacions entre aliats i les aliances després de la Segona Guerra Mundial han canviat", va reconèixer Costa després de la publicació de la nova estratègia de seguretat americanaDes que el president dels EUA, Donald Trump, va arribar a la Casa Blanca per a un segon mandat, les relacions amb la UE s’han deteriorat notablement. Les tensions comercials, les amenaces contra Groenlàndia o les diferències en política internacional d’Ucraïna a Gaza, passant per l’Iran, han anat tensant la corda. "Les relacions entre aliats i les aliances després de la Segona Guerra Mundial han canviat", va reconèixer Costa després de la publicació de la nova estratègia de seguretat americana. .
La cimera del G7 del mes de juny passat va donar un respir als líders. Va ser la primera vegada en mesos que el president dels EUA va mostrar certa sintonia amb els europeus, la primera vegada que va donar un suport públic i ferm a Ucraïna.
Dur i imprevisible
Però en aquest segon mandat, Trump ha resultat ser encara més impredictible i, sobretot, més dur. Fins i tot els que creuen tenir una millor relació amb el republicà, com la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, tard o d’hora acaben enfrontant-se a les insolències del dirigentLa cimera del G7 del mes de juny passat va donar un respir als líders. Va ser la primera vegada en mesos en què el president dels Estats Units va mostrar certa sintonia amb els europeus, la primera vegada que va donar un suport públic i ferm a Ucraïna. Però en aquest segon mandat, Trump ha resultat ser encara més impredictible i, sobretot, més dur. Fins i tot els que creuen tenir una millor relació amb el republicà, com la primera ministra italiana, Georgia Meloni, tard o d’hora acaben enfrontant-se a les insolències del dirigent..
Si bé Costa va apujar el to, arribant a dir que Europa havia de protegir-se no només dels seus adversaris, sinó també dels socis que ens desafien", la política europea ha sigut d’apaivagament. És a dir, fer el possible per no provocar el president, mentre en paral·lel busquen reduir dependències. Dinamarca considera formalment Washington un possible adversari, davant les amenaces d’invasió del seu territori.Malgrat que Costa va pujar el to, arribant a dir que Europa havia de protegir-se no només dels seus adversaris, sinó també dels socis que ens desafien", la política europea ha sigut d’apaivagament. És a dir, fer el possible per no provocar el president, mentre en paral·lel busquen reduir les seves dependències. Però països com Dinamarca consideren formalment Washington un possible adversari, davant les amenaces d’invasió del seu territori.
De portes enfora, l’estratègia és oferir diàleg a Washington, insistir en l’important vincle entre els EUA i Europa, i no respondre a amenaces sinó a decisions per evitar provocar noves crisis. De portes endins, hi ha certa sensació d’impotència i fins i tot resignació per la falta d’una postura comuna davant Washington. De portes enfora, l’estratègia és oferir diàleg a Washington, insistir en l’important vincle entre els Estats Units i Europa, i no respondre a amenaces sinó a decisions per evitar provocar noves crisis. De portes endins, hi ha una certa sensació d’impotència i fins i tot de resignació davant la falta d’una postura comuna davant Washington.
Aconseguir una condemna comuna i en ferm de l’amenaça d’invasió de Groenlàndia no va ser fàcil, i per a molts països, fer ús de l’instrument anticoerció, pensat per a la Xina, quan els EUA utilitzen la política comercial per influir en les decisions comunitàries, és anar massa lluny. Que hagi estat sobre la taula, en qualsevol cas, dona una idea de l’estat de les relacions transatlàntiques. Tot i que en l’únic en el que semblen estar d’acord els Vint-i-set, va reconèixer una alta font comunitària, és que la principal resposta passa per reforçar la sobirania europea.
Mínims històrics
"Les relacions UE-EUA travessen un dels seus períodes més difícils, en gran mesura a causa de l’enfocament sovint confrontatiu i agressiu del president Trump i la seva Administració", assegura Brando Benifei, president de la delegació del Parlament Europeu per a les relacions amb els Estats Units, en declaracions a EL PERIÓDICO. Benifei defensa mantenir un diàleg amb Washington "perquè l’associació transatlàntica continua sent essencial per al comerç, la inversió, l’ocupació i la nostra seguretat"."Les relacions UE-EUA travessen un dels seus períodes més difícils, en gran mesura a causa de l’enfocament sovint confrontatiu i agressiu del president Trump i la seva Administració", assegura Brando Benifei, president de la delegació del Parlament Europeu per a les relacions amb els Estats Units, en declaracions a EL PERIÓDICO. Benifei defensa en qualsevol cas mantenir un diàleg obert amb Washington "perquè l’associació transatlàntica continua sent essencial per al comerç, la inversió, l’ocupació i la nostra seguretat compartida".
A més, creu que la UE ha de ser més ferma, "exigint al mateix temps el respecte que ens correspon com a aliats i socis". Benifei remarca la necessitat d’establir "línies vermelles".
L’última amenaça de Donald Trump va ser imposar aranzels del 100% als països que gravin les grans empreses tecnològiques, la majoria de les quals són nord-americanes.
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