Islàndia, una illa que busca protecció
El Govern d’aquesta illa sense Exèrcit, de centreesquerra, ha convocat per a finals d’agost una consulta perquè la població digui si accepta iniciar negociacions per formar part de la Unió Europea. És un pas més per mirar de consolidar la seva seguretat.
Kim Amor
La invasió russa d’Ucraïna ha posat de manifest la necessitat de reforçar la seguretat als cinc països nòrdics europeus. Els que faltaven per adherir-se a l’OTAN, Suècia i Finlàndia, no han tardat a fer-ho. Els altres tres, Dinamarca, Noruega i Islàndia en són socis fundadors i ho van fer el 1949. De tots ells, Islàndia és l’únic que no té Exèrcit propi, malgrat que és un enclavament de gran valor estratègic. Se la coneix com "la porta de l’Àrtic", regió amb un domini que anhelen les grans potències.
El temor del poder militar rus ha mogut l’actual Govern de centreesquerra a convocar un referèndum perquè la població es pronunciï sobre si accepta iniciar negociacions per formar part de la Unió Europea (UE). La consulta està programada de cara a finals d’agost. Darrere de la proposta de l’Executiu hi ha un interès estratègic i de seguretat.
L’OTAN ja no és garantia de protecció per a molts islandesos, almenys mentre sigui a la Casa Blanca Donald Trump. Si no que ho preguntin a les riques monarquies del Golf que es creien protegides pel Pentàgon davant atacs exteriors, com els de l’Iran, i ja s’ha vist que no ha sigut així. O a la població de la veïna Groenlàndia, territori que Trump anhela arrabassar a Dinamarca. Durant una cimera a Davos, Trump va confondre fins i tot en quatre ocasions Islàndia amb Groenlàndia. Un aparent lapsus que va semblar inquietant als habitants d’Islàndia, país que va aconseguir la independència precisament de Dinamarca l’any 1944.
Rússia controla gairebé la meitat de la massa terrestre i l’aigua de l’Àrtic, a més de disposar d’una quarantena d’instal·lacions per a ús militar al llarg de la costa occidental. La península de Kola acull la Flota Nord de Rússia i un gran arsenal d’armes atòmiques, entre les quals sis submarins equipats amb míssils nuclears. Una enorme capacitat militar que intimida qualsevol. Almenys els islandesos ho veuen així, i no els falta raó. A més de militar, l’interès per la regió de Rússia, els EUA i la Xina és comercial. La Ruta Marítima de Nord (RMN) permet escurçar distàncies en el transport de mercaderies gràcies al desglaç de les glaceres. Des del 1890, els d’Islàndia han perdut el 18% de la superfície.
Fins ara els islandesos eren reticents a formar part del bloc comunitari, com va quedar de manifest el 2009. Aquell any el Govern socialdemòcrata va entaular negociacions amb Brussel·les de cara a una futura integració. Van ser quatre anys de contactes que van acabar sense resultat. El país estava sumit en el crac financer que va provocar el col·lapse del seu sistema bancari i l’enfonsament de la seva economia.
Malgrat la crítica situació, les regulacions i la pèrdua de sobirania econòmica que hauria suposat la integració no van convèncer els poderosos sectors del país, com el de la pesca, que representa el 40% del PIB. A més, ja llavors, el país formava part de l’Espai Econòmic Europeu (EEE), que li permet fins i tot poder beneficiar-se del mercat únic comunitari i mantenir una estreta relació amb Brussel·les.
Però els temps han canviat. L’amenaça russa i l’afany conqueridor de Trump han donat un tomb als sondejos d’opinió. Avui més del 57% dels islandesos aproven reobrir les negociacions amb Brussel·les. No els agrada el panorama a la regió i són conscients de la importància estratègica del seu territori. En plena polèmica sobre Groenlàndia i la prolongació de la guerra a Ucraïna, el Govern de Reykjavík va acordar el març passat reforçar la cooperació en matèria de seguretat i defensa amb la UE.
Dos mesos més tard, la ministra d’Exteriors islandesa, Thorgerdur Katrin, va advertir que hi havia "actors interns i externs" que proven de "sembrar por" i influir perquè els vots del referèndum d’agost siguin negatius. Segons va afirmar, aquestes forces difonen "tota mena de mentides" seguint el model dels "partidaris del Brexit" al Regne Unit. No va donar noms, tot i que les acusacions d’ingerència de Moscou en alguns processos electorals europeus, amb atacs cibernètics i desinformació, assenyalen que estava assenyalant el Kremlin. A diferència dels altres països nòrdics, Islàndia no disposa d’un partit d’extrema dreta euroescèptic amb rellevància política al país.
En el cas que els islandesos donin el seu suport a reprendre les negociacions amb la UE, l’acord final haurà de ser sotmès a un altre referèndum.
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