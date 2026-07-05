Lleó XIV clama contra el turisme amenaçat per la immigració
El Papa visita Lampedusa, l’illa italiana símbol de la mort de migrants al mar
Irene Savio
Lleó XIV va portar a terme ahir una commovedora visita a l’illa italiana de Lampedusa, símbol dels migrants que moren al mar i termòmetre de la vergonya europea. El dia del 250è aniversari de la Declaració d’Independència dels Estats Units, el Pontífex peruà-nord-americà va desembarcar molt aviat, amb aquesta puntualitat de qui sap que va a un lloc on el temps es mesura en tragèdies.
El Pontífex va retreure a Europa la seva política migratòria restrictiva i va demanar "un pla estratègic de llarga durada, que sigui capaç d’acollir, protegir, promoure i integrar els migrants i, al mateix temps, treballar pel desenvolupament, de tal manera que ningú es vegi obligat a emigrar". "Europa té la capacitat d’afrontar la crisi de manera orgànica", va afegir. Tampoc es va oblidar del seu recent viatge a Tenerife per traçar un paral·lelisme incòmode. "També a Lampedusa la cultura de l’acollida té una vocació turística que, per desgràcia, pot sentir-se amenaçada per les rutes migratòries i desenvolupar-se en la indiferència o fins i tot en contraposició als seus aspectes més dramàtics", va afirmar. I així va posar el dit a la nafra de la doble moral dels nostres estius. "Fins i tot sembla que s’hagi d’elevar un mur invisible entre el mar dels nàufrags i el dels estiuejants".
A aquests últims els va demanar "l’audàcia de pensar de manera diferent". "Hi ha autèntic descans allà on es retroba el sentit de la vida; hi ha veritable benestar quan l’economia és justa i fraterna", va dir per acabar: "No ens deixem vèncer per la por".
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