Un nou incendi forestal a la Catalunya del Nord crema prop de 1.000 hectàrees a Trevillac
El foc es va declarar ahir dissabte al vespre, mobilitza més de 580 bombers i avança cap a l'est direcció Illa
ACN
Un nou incendi forestal a la Catalunya del Nord ja ha cremat prop de 1.000 hectàrees entre les poblacions de Trevillac i Montalbà del Castell, segons ha informat el Departament dels Pirineus Orientals. El foc es va declarar ahir dissabte al vespre pels voltants de les 19.30 hores, mobilitza més de 580 bombers i avança cap a l'est direcció Illa, situada a uns 25 quilòmetres de Perpinyà. Les flames estan contingudes al llarg de la carretera D2 entre Trevillac i Illa, però continuen propagant-se amb força cap al sud. Els bombers concentren aquest diumenge els seus esforços en defensar els nuclis de població al voltant d'Illa. Les carreteres RD66 -entre Vinçà i Illa-, l'RD2 i RD17 es troben tancades al trànsit per l'incendi forestal.
El Departament dels Pirineus Orientals precisa que no s'ha emès cap ordre d'evacuació general de la zona, però demana als habitants que estiguin localitzables i amatents a les consignes de les autoritats. No obstant això, s'ha reclamat als alcaldes de Rodés, Illa i Montalbà del Castell que reuneixen els residents d'habitatges i masies aïllades als respectius ajuntaments. S'han habilitat centres d'allotjament d'emergència a les poblacions d'Illa i Vinçà. Actualment, hi ha 25 persones acollides al centre d'Illa i fins a 70 bombers han passat la nit al centre de Vinçà per poder reprendre les tasques d'extinció al més aviat possible.
El foc es va originar ahir dissabte al vespre al massís forestal entre Trevillac i Tarerac, i s'ha dirigit ràpidament en les últimes hores direcció est cap a Montalbà del Castell i Illa. A les 08.00 hores de diumenge, el cap de l'incendi es troba a tocar del nucli de Casesnoves, dins el terme municipal d'Illa. El flanc esquerre està contingut al llarg de la carretera RD2 i s'ha pogut alentir "considerablement" l'avanç del foc al flanc dret. Les condicions meteorològiques són desfavorables a la zona, ja que s'espera que el vent s'intensifiqui durant del dia amb ratxes de fins a 50 km/h, amb nivells d'humitat baixos i temperatures màximes que poden superar els 38ºC.
S'han produït diversos talls del subministrament elèctric a les poblacions de Trevillac, Tarerac i Montalbà, que també afecten el servei d'aigua potable.
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