Guerra d’Ucraïna
Putin truca per telèfon a Trump i li repeteix que conquerirà tot el Donbàs: «Prendrem una ciutat rere l’altra»
El president rus aprofita la conversa de cortesia per felicitar el 250è aniversari de la fundació dels Estats Units i reafirma els seus plans de guerra
EFE
El president rus, Vladímir Putin, va sostenir una conversa telefònica amb el seu homòleg nord-americà, Donald Trump, en ocasió del 250è aniversari de la independència dels Estats Units, en la qual va recalcar que Rússia prendrà tot el Donbàs malgrat els esforços d’Ucraïna. «Per més que el règim de Kíiv s’aferri als bastions que li queden, el nostre Exèrcit els prendrà sense falta», segons ha informat aquest diumenge l’assessor del mandatari rus, Iuri Uixakov.
Tot i que l’excusa per a la trucada, efectuada a sol·licitud de la Casa Blanca, va ser l’aniversari de la independència nord-americana, les parts van abordar el tema de la guerra a Ucraïna, de cara a la pròxima participació de Trump en la cimera de l ’ OTAN que se celebrarà a Turquia els pròxims 7 i 8 de juliol.
L’assessor de Putin ha assenyalat que «una etapa important de l’alliberament de tot el territori de la república popular de Donetsk va ser l’establiment del control sobre un bastió tan important per a l’Exèrcit ucraïnès com Konstantinovka», la presa del qual va ser anunciada aquest divendres pel Kremlin. El control d’aquesta plaça estratègica a l’est d’Ucraïna i clau per a l’estratègica de contenció de l’Exèrcit defensor és incert, ja que el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, va sortir dissabte passat a desmentir-ho.
Rússia insisteix en la seva ofensiva i així l’hi va traslladar el president al mandatari nord-americà durant la seva conversa telefònica, la quarta des de començament d’any. Putin va comentar a Trump que Kíiv i la Unió Europea «parin de la percepció falsa de la situació general en la línia del front», segons ha afirmat l’assessor rus.
Una hora i 25 minuts de xerrada
«El nostre president va explicar quina és la situació real al camp de batalla, on les Forces Armades russes avancen amb seguretat, alliberant una localitat rere l’altra», ha declarat. Des del Kremlin s’insisteix que «Kíev i els seus patrocinadors europeus aposten per allargar i fins i tot escalar el conflicte», recorrent a mètodes terroristes contra la població civil.
Durant la conversa, que va durar una hora i 25 minuts, i que va ser qualificada per Ushakov com a «no només protocolar, sinó substància esportiva i extremadament constructiva», «es va tornar a accentuar la preferència d’una solució politicodiplomàtica del conflicte que tingui en compte els coneguts enfocaments de principis de la part russa», segons la versió russa.
«Aquesta conversa va permetre debatre obertament temes actuals de l ’agenda bilateral i internacional», ha insistit l’assessor de Putin. Els dos presidents van abordar també les relacions entre Moscou i Washington, i «van subratllar la importància de mantenir els contactes, incloent-hi els politicomilitars i és clar, respecte als temes econòmics», va dir, al destacar «les perspectives colossals de la cooperació mútuament profitoses entre els nostres països».
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