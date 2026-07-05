El registre de partits experimenta un ‘boom’ davant les pròximes eleccions
Les noves marques, 25 només els últims dos mesos, de caràcter local i estatal, busquen un espai entre PSOE i PP en l’espai reformista moderat
Iván Gil
Quan falta menys d’un any per als comicis municipals i autonòmics, el registre de partits al Ministeri de l’Interior floreix com una primavera electoral. Els dos últims s’ha registrat un total de 25 les sigles. Formacions independents, veïnals o fruit d’escissions, des de Melilla fins a Llangréu. D’altres busquen federar candidatures per fer el salt a les institucions autonòmiques, com 942 Cantàbria, o supramunicipals, com la Federació d’Entitats Independents Municipals (FEIM) a les Balears o Junts per Lanzarote.A menys d’un any per als comicis municipals i autonòmiques, el registre de partits al Ministeri de l’Interior floreix a tall de primavera electoral. En els dos últims mesos són un total de 25 les sigles noves registrades. Formacions independents, veïnals o fruit d’escissions, des de Melilla a Langreo. D’altres busquen federar candidatures per fer el salt a les institucions autonòmiques, com 942 Cantàbria, o supramunicipals, com la Federació d’Entitats Independents Municipals (FEIM) a les Balears o Junts per Lanzarote.
També n’hi ha amb vocació de presentar-se a les pròximes eleccions generals, com Democràcia 21, liderada per l’advocada Miriam González i hereva de la seva plataforma Espanya Millor. Altres figures que han tingut càrrecs institucionals com Marta Higueras, l’extinenta d’alcaldessa de l’Ajuntament de Madrid amb Manuela Carmena al capdavant del consistori, han manifestat la pretensió de presentar-se als pròxims comicis a la capital amb Independents per Madrid. A Vox, per la seva banda, miren de reüll els passos del think tank Atenea, liderat per Iván Espinosa de los Monteros per si fa cap pas. Més a l’extrem del bloc de dreta es va registrar fa gairebé cinc mesos el partit ultra Novembre Nacional.N’hi ha també amb vocació de presentar-se a les pròximes eleccions generals, com Democràcia 21, liderada per l’advocada Miriam González i hereva de la seva plataforma Espanya Millor. Altres figures que han tingut càrrecs institucionals com Marta Higueras, l’extinenta d’alcaldessa de l’Ajuntament de Madrid amb Manuela Carmena al capdavant del consistori, han manifestat la seva pretensió de presentar-se als pròxims comicis a la capital amb Independents per Madrid. A Vox, per la seva banda, miren de reüll els passos del ‘think tank’ Atenea liderat per Iván Espinosa de los Monteros per si fa algun pas. Més a l’extrem del bloc de la dreta es va registrar ja fa gairebé cinc mesos el partit ultra novembre Nacional.
Busca espais
La majoria dels nous partits registrats durant les últimes setmanes tenen en comú un intent d’ocupar espais transversals. Busquen desplegar una tercera via per col·locar-se entre els dos grans blocs. És un boom tradicional abans dels cicles electorals que no garanteix l’arribada a les urnes ni l’èxit.La majoria dels nous partits registrats durant les últimes setmanes, no obstant, tenen en un comú un intent d’ocupar espais transversals. Per tal de desplegar una mena de tercera via per col·locar-se per les escletxes entre els dos grans blocs. Un ‘boom’ que sol ser tradicional abans dels cicles electorals però que no garanteix la seva arribada a les urnes ni, molt menys, el seu èxit.
"El Registre de Partits és un cementiri de bones intencions, sigles donades d’alta que no han trepitjat mai una urna. Cada cicle porta la seva collita d’il·lusionats, i la immensa majoria es queda en pur voluntarisme, en emoció de sobretaula sense estratègia al darrere", reflexiona César Calderón, director de la consultora política Red Lines. Per això distingeix entre dos fenòmens per anticipar el recorregut que puguin acabar tenint aquestes noves formacions: "Una cosa és el localista amb ancoratge territorial de veritat i una altra de ben diferent el rampell nacional de qui confon la seva indignació amb un programa. El sistema és implacable amb els segons i sorprenentment generós amb els primers", assegura "El Registre de Partits és un cementiri de bones intencions, sigles donades d’alta que mai van trepitjar una urna. Cada cicle genera la seva collita d’il·lusionats, i la immensa majoria es queda en pur voluntarisme, en emoció de sobretaula sense estratègia darrere", reflexiona César Calderón, director de la consultora política Red Lines. Per això distingeix entre dos fenòmens per anticipar el recorregut que puguin acabar tenint aquestes noves formacions: "Una cosa és el localista amb ancoratge territorial de veritat, i una altra de ben diferent el rampell nacional de qui confon la seva indignació amb un programa. El sistema és implacable amb els segons i sorprenentment generós amb els primers"..
L’escletxa per on aquest consultor considera que es poden colar és la de les eleccions municipals, en què "la proximitat es premia i el càstig al partit petit se suavitza". Això sí, el també autor de l’acabat de publicar Cómo ganar unas elecciones (Catarata) recepta quatre elements per obrir-se camí: "Un càrrec amb resultat provat, algú que ja guanyi on es presenta. Un greuge concret que els grans hagin desatès, un buit real i no somiat. Estructura capil·lar, gent al territori i no un logo bonic" i, finalment, "diners i resistència per aguantar més d’un cicle, perquè aquests projectes tenen èxit en la segona elecció i gairebé mai en la primera".L’escletxa per on aquest consultor entén que poden colar-se és la de les eleccions municipals, on "la proximitat es premia i el càstig al partit noi se suavitza". Això sí, el també autor de l’acabat de publicar ‘Cómo ganar unes eleccions’ (Catarata) recepta quatre elements necessaris per obrir-se camí: "Un càrrec amb resultat provat, algú que ja guanyi on es presenta. Un greuge concret que els grans hagin desatès, un buit real i no somiat. Estructura capil·lar, gent al territori i no un logo bonic" i, finalment, "diners i aguanti per resistir més d’un cicle, perquè aquests projectes quallen en la segona elecció i gairebé mai en la primera".
Un exemple d’èxit i mirall per a algunes candidatures municipalistes és Unió per Leganés (ULEG). Nascuda el 2003, ha exercit com frontissa i ara cogoverna amb el PP. És una de les impulsores del Congrés Nacional de Partits Independents, del qual és hereva Tercera Via i que de vegades ha discutit el salt a unes generals.Un exemple d’èxit i mirall per a algunes candidatures municipalistes és Unió per Leganés (ULEG). Nascuda el 2003, ha exercit com bisagra i ara cogoverna amb el PP. Es tracta d’una de les impulsores del Congrés Nacional de Partits Independents, de la qual és hereva Tercera Via i que en ocasions ha discutit el seu salt a unes generals.
Sobre aquestes bases s’impulsen candidatures com 942 Cantàbria. El seu promotor, Javier Fernández Soberón, alcalde d’El Astillero, compliria alguns dels ingredients necessaris que destaca Calderón: "Treu 15 regidors de 17 al seu municipi, té relat i munta una coalició transversal d’alcaldes sota l’ensenya del sentit comú per saltar al Parlament càntabre el 2027", explica. Per passar la prova del nou autonòmica necessitarà uns 15.000 vots per irrompre al Parlament.Sobre aquestes bases s’estan impulsant candidatures com la referida 942 Cantàbria. El seu promotor, Javier Fernández Soberón, alcalde d’El Astillero compliria alguns dels ingredients necessaris que destaca Calderón: "Saca 15 regidors de 17 al seu municipi, té relat i arma una coalició transversal d’alcaldes sota l’ensenya del ‘sentit comú’ per saltar al Parlament càntabre el 2027’. Per passar la prova del cotó fluix autonòmica necessitarà uns quinze mil vots amb què irrompre al Parlament.
Precedents
Les possibilitats d’èxit dels nous partits amb vocació estatal són més petites a causa de la llei electoral, la maquinària territorial o financera, imprescindible, i el reconeixement dels seus lideratges entre l’opinió pública. Segons el director de la consultora política Red Lines, "les pròximes generals seran un plebiscit sobre Pedro Sánchez", en què el votant de la tercera via es veuria arrossegat a triar i el centre reformista quedaria sense oxigen. A més, apunta que l’espai moderat és més propens a l’abstenció.Les possibilitats d’èxit dels nous partits amb vocació estatal són encara menors tant per la llei electoral, la necessària maquinària territorial o financera, així com el reconeixement dels seus lideratges entre l’opinió pública. S’hi suma, segons considera el director de la consultora política Red Lines, l’obstacle afegit que "les pròximes generals seran un plebiscit sobre Sánchez", on el votant de la tercera via es veuria arrossegat a triar quedant sense oxigen el centre reformista. A més, apunta que l’espai moderat és més propens a l’abstenció.
Com a avís a l’operació de Miriam González amb Democràcia 21, recorda l’intent fallit de Miquel Roca l’any 1986 amb el Partit Reformista Democràtic. "Una candidatura brillant sobre el paper que va acabar estavellada a les urnes", apunta. Per això resumeix les claus per tenir recorregut en unes eleccions generals en el fet de tenir "un líder amb reconeixement previ de masses, un tema falca que et doni aire propi, esquivar el plebiscit aliè i una implantació territorial que no s’improvisa en uns mesos".Com a avís a l’operació de Miriam González amb Democràcia 21 recorda l’intent fallit de Miquel Roca el 1986 amb el Partit Reformista Democràtic. "Una candidatura brillant sobre el paper que va acabar estrellada a les urnes", apunta. Per això resumeix les claus per poder tenir recorregut en unes generals a comptar amb "un líder amb reconeixement previ de masses, un tema falca que et doni aire propi, esquivar el plebiscit aliè i una implantació territorial que no s’improvisa en uns mesos".
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