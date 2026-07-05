Sami Naïr: "Per als EUA, l’Iran és una catàstrofe històrica, molt més que el Vietnam"
Hi està havent una recomposició de les relacions internacionals. No tots els republicans estan amb Trump.
Albert Garrido
El sociòleg i politòleg Sami Naïr (Tremecén, Algèria, 1946) atresora una doble experiència: l’acadèmica i la participació en l’entramat polític francès i europeu. Autor d’una llarga llista de títols que cobreixen camps tan diversos com els fluxos migratoris, les grans crisis internacionals i la Unió Europea, analitza el present amb aquell sentit crític seu tan esmolat.
Si el desenllaç de la guerra a l’Iran és a través d’un acord, ¿creu que es reduirà la sensació de desordre mundial?
De moment, el que han pactat els Estats Units i l’Iran demostra que el mètode de Donald Trump no pot funcionar i que els nord-americans i els israelians han guanyat una batalla bombardejant, perquè tenen el domini del cel, però és clar que han perdut la guerra. Això és molt significatiu per a la resta del món. Per a la geopolítica mundial i per als interessos dels Estats Units, l’Iran és una catàstrofe històrica, molt més que el Vietnam.
¿Per què?
Perquè al Vietnam al davant dels Estats Units hi havia un Exèrcit i una batalla a terra, mentre que ara tenim una guerra basada en la teoria de zero morts per a l’agressor, i l’han perduda.
Així doncs, ¿s’agreuja la sensació de desordre?
S’agreuja, sí, però alhora hi ha un element de recomposició important. Els Estats Units han acceptat les condicions acordades amb l’Iran per Obama el 2015, i això és una derrota. Però cal veure si aquesta és una decisió tàctica, a l’espera de les eleccions de mig mandat, o estratègica. Crec que és estratègica perquè Trump té en contra una part molt important de l’establishment militar dels Estats Units i de l’OTAN. Per això penso que podem estar assistint a una petita recomposició de les relacions internacionals.
¿Considera que per primera vegada durant molts anys els EUA poden replantejar-se les relacions amb Israel?
No em sembla pas que estiguem davant d’un replantejament en aquest sentit perquè Israel és fonamental per als Estats Units. És el seu guardaespatlles i, al mateix temps, el seu gos de caça al Pròxim Orient. Ara bé, a escala històrica i tàctica, la situació va canviar amb el genocidi de Gaza. Perquè hi ha hagut un canvi molt important en l’opinió pública dels Estats Units i, cosa que encara és més important, en l’opinió pública jueva, que condemna la política de l’extrema dreta de Netanyahu. El canvi no és únicament en la tradició liberal demòcrata, que reclama una revisió crítica de la relació amb Israel.
¿Afecta el Partit Republicà?
Hi ha una facció republicana molt important que demana aquest canvi. És fonamental perquè això no havia passat mai fins ara. Són republicans que recolzen Trump, però que recorden que es va comprometre a no fer la guerra.
Al capdavall, ¿la gran beneficiada és la Xina?
Tot depèn de com interpretem la situació. En l’àmbit estratègic, polític i fins i tot econòmic i cultural, la Xina ha aprofitat la situació per mostrar una cara diferent, sense lectures en contra de Trump, perquè té una visió global de la geopolítica mundial com la tenien els Estats Units. Trump l’ha destrossada.
Entenc que a tot arreu.
Ha atacat els europeus, ha atacat molts fronts al mateix temps, i ho ha fet de manera absolutament original. Mai en la història de les relacions dels Estats Units amb la resta del món un cap d’Estat havia dit que volia conquistar un lloc, que Groenlàndia li pertany, que colonitzarà... El que pretenen els xinesos és tenir un sistema d’equilibris en allò que més els interessa, la guerra comercial, que han guanyat.
¿S’hi ha d’afegir Rússia?
Sí, Rússia també ha guanyat. Putin ha observat la intervenció dels Estats Units a l’Iran i ha entès que serveix com a justificació implícita de la seva intervenció a Ucraïna. Diuen: "Nosaltres no som els únics que intervenim quan els nostres interessos estan en joc».
Europa té una capacitat d’influència ben minsa en tot això.
Hi ha dos aspectes que cal considerar. Europa no té voluntat per tenir una política internacional comuna. La política de la Comissió és absolutament confusa; la política d’Ursula von der Leyen és una política pro Trump. Alhora, sap que hi ha grans diferències entre la posició d’Alemanya, de França i d’Espanya. En aquest apartat, Espanya és un país líder a la Unió Europea: si avui es pregunta als experts mundials, coincideixen a dir que Espanya és l’únic país que ha ofert el que podria ser una estratègia internacional de la Unió Europea.
Fa l’efecte que l’ascens de l’extrema dreta encara debilita més la Unió Europea en tots els àmbits.
És un assumpte molt complex. El primer que s’ha d’analitzar és el perquè de l’auge de l’extrema dreta. Em sembla que l’èxit del nacionalpopulisme reaccionari, racista i xenòfob és conseqüència del fracàs de les mesures d’integració social i política a escala europea durant els últims 30 anys.
¿La crisi del 2008-2009 és el punt d’inflexió definitiu?
A partir de llavors vam entrar en una nova època. Aquella crisi va clavar un cop molt fort a la globalització liberal. Fins aleshores, Europa havia sigut un vector extraordinàriament potent de l’extensió de la globalització, que tenia la funció essencial de destruir els Estats socials per reemplaçar-los per Estats neoliberals basats en la dominació dels mercats sobre els governs i les identitats nacionals.
Cau així la influència d’Europa.
Aquest auge del nacionalpopulisme no només afavoreix Trump, sinó que debilita la idea mateixa de construcció europea. Probablement, ara hem arribat al final de la globalització liberal i ningú és capaç de dir què vol Europa, què és Europa. Els Estats Units pensen el mateix: van perdre la globalització davant de la Xina i davant d’Europa, i d’aquí ve el proteccionisme, que va començar amb Joe Biden. La Comissió defensa les grans organitzacions comercials i res més. Alhora, advoca permanentment per la privatització de les societats estatals i dels serveis públics.
Vostè mateix ha dit molt sovint que els fundadors van pensar una altra cosa.
Els fundadors van dir que no volien que Europa fos únicament un mercat, perquè Europa és una identitat política que defensa els valors democràtics
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