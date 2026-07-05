4 de juliol
Trump enalteix la grandesa dels EUA en un discurs amb to de míting pel 250è aniversari de la independència
La calor extrema i una tempesta obliguen a retardar una hora la intervenció del president i desllueixen els festejos
Laura Puig
Ni les altes temperatures que aquest dissabte fuetejaven la costa est dels EUA ni una tempesta sobre Washington van impedir que el president dels EUA, Donald Trump, posés el colofó a les celebracions pel 250è aniversari de la independència del país, tot i que la meteorologia adversa va obligar a retardar més d’una hora la seva intervenció al National Mall de la capital. I ho va fer fidel al seu estil: amb un discurs més semblant a un míting de campanya en què va reiterar les lloances a la grandesa del país i les seves advertències sobre el suposat ressorgiment del comunisme que va llançar la vigília als peus de la muntanya Rushmore.
«Durant 250 anys els Estats Units d’Amèrica han sigut l’esperança, la promesa, la llum i la glòria entre totes les nacions del món, a tot el planeta. Intenten ser com nosaltres. Ningú pot ser com nosaltres», va dir el republicà, que també va prometre una nova «època daurada» per al país.
Així mateix, va insistir a agitar el fantasma del comunisme, amb referència a les recents victòries de candidats demòcrates progressistes en les primàries per a les eleccions de mig mandat del novembre. Segons va afirmar, el comunisme és un «càncer» per a l’«imperi de la llibertat». «Als 250 anys, pot ser que siguem la república constitucional més antiga del món, però el nostre país amb prou feines està començant, perquè el millor està per venir», va afirmar Trump. «I les barres i estrelles van acabar llançant a l’oblit al martell i la falç (símbols de l’URSS). Ho van fer en el passat i ho tornarem a fer si és necessari», va afegir.
Vista posada al novembre
Igual que al mont Rushmore, el magnat novaiorquès va aprofitar per reclamar al Congrés l’aprovació de la seva controvertida reforma electoral, que preveu endurir els requisits per registrar-se i votar, una cosa que beneficiaria els candidats republicans en les ‘midterms’. «Els Estats Units han tornat i volem mantenir els Estats Units grans. Ho aconseguirem aprovant la llei ‘SAVE America’, cosa que implica que tots els votants, tots, absolutament tots, hauran de presentar una identificació i aportar una cosa anomenada prova de ciutadania, i no hi haurà vot per correu, tret d’alguns casos», va recalcar.
En un altre moment de la seva intervenció, Trump va convidar diversos veterans a l’escenari per saludar diverses banderes històriques, entre les quals la que onejava al vaixell insígnia de l’Armada nord-americana quan va enfonsar la flota espanyola a la badia de Manila, el 1898, «una de les victòries navals més grans de la història» que va equiparar a la «recent victòria a l’enfonsar tota l’Armada iraniana» en l’actual guerra amb el país persa.
El president va concloure el seu discurs poc abans de la mitjanit i va ser seguit d’un gran espectacle de focsartificials que van marcar el final d’unes celebracions del 250 aniversari censurades pels seus oponents, que acusen el cap de la Casa Blanca de polititzar una festivitat que ha de ser inclusiva.
Després de la seva reelecció, Trump va desplaçar la comissió bipartidista creada per preparar l’assenyalada efemèride i va crear Freedom 250, una organització amb finançament privat que s’ha encarregat de programar actes alternatius per a més glòria del mandatari, entre ells el combat d’ arts marcials celebrat als jardins de la Casa Blanca.
- Què passa amb un compte compartit quan mor un dels titulars? Molta gent ho desconeix
- Creix la frustració d’elits econòmiques i partits pel domini d’Aliança a les xarxes
- Canvis en el permís de conduir a partir de 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre 1956 i 1961
- L’home desaparegut a Callús va arribar molt alterat a la masia on es feia el retir
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: 'L’absència de germans limita certes experiències socials fonamentals
- Sarah i Judith Andic declaren que Jonathan volia deixar de ser executiu de Mango i el pare hi estava d’acord
- La segona onada de calor ja té data: aquests seran els dies més durs
- Erika Arellano, veneçolana resident a Manresa: “La meva cosineta té tanta por que no es vol treure les sabates per anar a dormir”