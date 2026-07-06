250 anys després
Rafael Vilasanjuan
Des de la seva independència, els EUA han sigut una república brillant, far i motor per al desenvolupament de la llibertat i la democràcia de molts altres països. Però després de 250 anys de glòria apunten al declivi. Lluny del to institucional que se suposa en una celebració així, Donald Trump ha portat les commemoracions del 4 de juliol a un to molt més de campanya, oblidant que es deu a tots els seus conciutadans, dirigint l’odi envers els que se senten aliens al seu lideratge i idees.
En comptes de recordar una memòria brillant en la construcció d’un país que va néixer al marge dels imperis fins a convertir-se en la potència global més important, ha aprofitat el moment per avançar en la seva neteja dels que no hi haurien de ser. Després de l’atac furibund als immigrants, en la seva nova narrativa ataca principalment els demòcrates com els enemics d’"Amèrica". Són comunistes i com a tal els principals enemics de la pàtria.
Així inicia la seva campanya cap a les eleccions de mig mandat per a les quals queden una mica més de tres mesos i on ja ha començat a comprovar que els seus protegits a liderar estats pateixen revessos, mentre entre els demòcrates reneix una generació més progressista, les narratives de la qual comencen a mobilitzar vots.
En comptes de ressaltar la brillantor de la història compartida, Trump ha tornat a les seves idees més sectàries polaritzant entre els que com el president s’entreguen al supremacisme i la condemna a tots els seus rivals o els que com Mamdani, l’alcalde de Nova York, recorden que, en la memòria d’aquests 250 anys, la ciutat més puixant del món l’han anat construint onades d’immigració que venien fugint de la gana i la violència.
El que constata la distància és que dos segles i mig després de constituir-se com a país, els EUA estan més dividits que mai i que els valors que els van fer grans, la defensa de la llibertat i la democràcia, de la mà de Trump, han entrat en declivi.
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