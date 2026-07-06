Aliança Catalana ajorna el congrés en què vetarà anar a les generals
El conclave, que s’havia de celebrar abans de l’agost, s’ha postergat fins al setembre per centrar-se a tenir una "selecció cuidada dels candidats" de cara als comicis municipals
Gisela Boada
Aliança Catalana vol modificar els seus estatuts per vetar la possibilitat de presentar-se a les eleccions generals, una opció que ara no està tancada en el full de ruta de la formació, però que la seva líder, Sílvia Orriols, ja ha manifestat en més d’una ocasió que és fruit d’un "error".
La planificació inicial passava per celebrar un congrés abans de l’estiu –entre el juny i el juliol– per aprovar un nou marc intern per a aquest cicle electoral i tancar la porta a aquesta possibilitat. No obstant, segons ha pogut saber EL PERIÓDICO, el conclave se celebrarà finalment després de l’estiu, previsiblement durant el mes de setembre.
Gran prova
La decisió de postergar-ho es va prendre en la reunió del comitè de direcció del partit de divendres passat, amb l’argument que Aliança Catalana ha de prioritzar ara una "selecció cuidada dels candidats" que presentarà a les eleccions municipals, així com greixar la maquinària orgànica per preparar aquests comicis.
La formació situa les municipals com una de les grans proves de creixement territorial, després d’haver aconseguit visibilitat institucional amb l’alcaldia de Ripoll el 2023 i la seva entrada al Parlament, el 2024. No ha sigut menor, en aquest context, l’última polèmica a Figueres.
L’alcaldable d’Aliança Catalana, Arnau Liesa, va ser apartat de les sigles després que es conegués que mantenia una relació amb una menor d’edat. La formació li va retirar la confiança, va obrir un procediment disciplinari intern i Liesa va acabar renunciant tant a la candidatura i als seus càrrecs orgànics.
A aquest episodi s’hi suma ara el fitxatge de Xavier Capelles, exfundador de Societat Civil Catalana i exmilitant de Fuerza Nueva, formació d’extrema dreta fundada per Blas Piñar.
Crisi interna
La seva incorporació i l’acord amb Futur Blau han provocat una crisi interna en l’estructura del partit a Osona, on el secretari d’organització, Carles Fresquet, ha dimitit i s’ha donat de baixa de la formació en protesta per la decisió. A Aliança Catalana volen extremar ara les precaucions per evitar que episodis similars tornin a sacsejar el partit en ple procés de construcció de llistes municipals.
Si bé la renúncia a presentar-se a les eleccions al Congrés i al Senat és una de les banderes que ha enarborat Orriols al Parlament amb l’objectiu de desgastar Junts i ERC, a qui acusa de col·laborar amb el Govern espanyol malgrat defensar la independència, al si del partit sempre hi ha hagut discrepàncies sobre aquesta qüestió, tot i que ara la direcció dona la decisió per consensuada. Amb unes enquestes que auguren un creixement de la formació a Catalunya i un transvasament de vots procedent de diferents sigles, hi ha dirigents d’Aliança Catalana que consideren que renunciar a les generals suposaria perdre una oportunitat. No obstant, l’hiperlideratge d’Orriols redueix pràcticament qualsevol marge de debat intern.
L’escenari d’un hipotètic superdiumenge electoral a Catalunya l’any que ve –amb municipals i generals el mateix dia– convida també a replantejar-se una decisió que podria acabar jugant a favor dels seus contrincants. Si les urnes coincidissin, l’electorat mobilitzat per votar Aliança Catalana en les municipals podria aprofitar per dipositar també una papereta en les eleccions al Congrés o al Senat, tot i que no fos la d’Orriols.
"¿Com poden vendre que els votin en les municipals però deixin la papereta buida a les generals?", reflexiona Xavier Rius, periodista expert en extrema dreta a Catalunya i autor del llibre Aliança Catalana: els nostres ultres. Rius també exposa que un canvi de rumb en aquesta qüestió no necessàriament hauria de penalitzar Orriols.
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