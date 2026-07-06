Estudi sobre qualitat democràtica
Enquesta CIS: Els espanyols només confien en les Forces Armades i els partits polítics treuen la pitjor nota
El 80% dels enquestats trien la democràcia com a opció de govern preferida, però el 57% està insatisfet amb com funciona
Jose Rico
La desafecció ciutadana amb els principals poders de l’Estat ha provocat una caiguda en la confiança dels espanyols en les institucions i organitzacions del país de la qual només se salven les Forces Armades. El quart estudi sobre qualitat de la democràcia del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) reflecteix que l’estament militar és, de llarg, l’actor social que genera més confiança entre la ciutadania, amb una nota mitjana molt alta, 6,96 sobre 10. La resta d’institucions per les quals pregunta el sondeig es queden per sota del 5, amb els partits polítics com a clamorós fanalet vermell (2,92).
Segons l’enquesta, elaborada a partir de 4.027 entrevistes del 9 al 12 de juny, en plena onada d’investigacions i judicis que van donar als tribunals bona part de l’atenció mediàtica, les Forces Armades és l’única institució que aprova, i els governs autonòmics (4,76) obtenen millor puntuació que el govern central (3,79). Els tribunals de justícia no surten del tot malparats (4,74) al situar-se com el tercer col·lectiu més confiable, seguits dels mitjans de comunicació (4,35) i el Tribunal Constitucional (4,34). En la llista per la qual es pregunta no hi ha la Monarquia, sobre la qual el CIS no pregunta expressament els espanyols des del 2015. Tampoc s’esmenta la Policia i la Guàrdia Civil, que tradicionalment obtenien bones qualificacions.
La justícia no és imparcial
Però en altres preguntes del sondeig sí que es manifesta una enorme desconfiança cap al funcionament del sistema judicial. Nou de cada 10 ciutadans (88,8%) estan convençuts que la justícia no tracta igual als polítics que a la resta de ciutadans, i tres de cada quatre (76,9%) no creuen que la justícia sigui imparcial al tractar assumptes relatius a partits polítics. Per a un percentatge similar, el 78,4%, lajustícia no tracta igual rics que pobres.
El 80,8% dels espanyols afirmen que la democràcia és preferible a qualsevol forma de govern davant un escàs 8,8% que afirma que un règim autoritari seria preferible «en algunes circumstàncies», i un 8,3% que assegura que, «per a persones com jo, és igual un govern que un altre». A més, per a tres de cada quatre ciutadans (72,7%), la transició a la democràcia a Espanya constitueix un motiu d’orgull per al país. No obstant, el 56,9% dels enquestats conclou que, mig segle després, se senten poc o gens satisfets amb el funcionament de la democràcia; el 22% està una mica satisfet i el 20,5% confessa estar molt o bastant satisfet.
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