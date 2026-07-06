Europa es prepara per agafar les regnes de l’OTAN
Trump no ha complert l’amenaça d’abandonar l’aliança, però els EUA sí que han decidit reduir-hi significativament la participació / Bona part dels aliats han aconseguit un increment substancial de la seva despesa en defensa
Beatriz Ríos
Quan els líders dels països de l’OTAN es reuneixin demà a Ankara (Turquia), el principal objectiu serà donar una imatge d’unitat, enmig de la transició més gran de l’aliança, amb els europeus preparant-se per agafar les regnes de l’organització davant la retirada dels Estats Units. Ho faran, això sí, amb els ulls posats en un Donald Trump impredictible.
Trump no ha complert l’amenaça d’abandonar l’OTAN, però els Estats Units sí que han decidit reduir significativament la seva participació en l’aliança. Washington va anunciar al juny que deixarà de proveir els aliats de capacitats importants en l’àmbit de la defensa convencional. Una "revisió" que ha de garantir que s’avanci "ràpidament i irreversiblement cap al lideratge europeu", va assegurar el secretari de Guerra, Pete Hegseth, durant una reunió a Brussel·les.
Més pressió sobre els aliats
Aquesta revisió augmenta la pressió sobre els aliats, que l’any passat es van comprometre a incrementar significativament la inversió en defensa: un 5% del producte interior brut, d’aquí al 2035. En públic, es va dir que aquest percentatge havia de garantir que l’OTAN comptava amb les capacitats per fer front a un possible atac de Rússia. En privat, en canvi, molts van admetre que era el preu que s’havia de pagar per la lleialtat dels Estats Units.
Al cap d’un any, bona part dels aliats han aconseguit un increment substancial de la despesa en defensa i en presumiran durant la cimera. Mentrestant, els Estats Units han optat per rebaixar la contribució que fan al model transatlàntic de dissuasió i defensa. Davant un Trump impredictible, Europa es prepara per aconseguir dominar les regnes de l’OTAN.
"És completament innecessari que Donald Trump sigui tan hostil i antagònic cap als europeus", assegura Marta Prochwicz, investigadora de l’European Council on Foreign Relations, en una entrevista concedida a EL PERIÓDICO. "Ara bé, l’augment de la despesa en defensa i la inversió en les capacitats adequades són definitivament dos aspectes que, segons el meu punt de vista, des del flanc oriental i tenint en compte l’amenaça de Rússia, són realment necessaris", assenyala Prochwicz.
El secretari general de l’organització, Mark Rutte, va assegurar al juny que aquesta revisió s’estava portant a terme d’una manera consensuada amb els aliats. Els altres 31 aliats també "estan d’acord en la necessitat d’intensificar els esforços que hi dediquen a mesura que els Estats Units ajusten els seus compromisos". En aquesta cimera, s’hauria de concretar conjuntament amb un camí per intentar aconseguir el 5%.
Els europeus s’han mostrat disposats a fer front als "forats" que deixen els Estats Units en el model de defensa col·lectiva. Països com Espanya ja han anunciat contribucions específiques. Alhora, però, els temps i la falta de planificació han agafat bona part dels aliats desprevinguts. Prochwicz apunta al "caos" i a la "incertesa" generats pels anuncis i defensa la necessitat de tenir "un període de transició" per evitar que l’aliança es quedi desprotegida.
La investigadora apunta que es tracta d’un problema d’aprovisionament. Algunes de les capacitats que els Estats Units han anunciat que retiraran no es produeixen a Europa. A més, però, "els Estats Units han utilitzat bona part del seu equip militar i de defensa aèria a l’Iran", explica Prochwicz. "Fins i tot si els europeus volguessin comprar directament al mercat, hi ha retards importants", adverteix.
Així, Giuseppe Spatafora, analista de l’Institut Europeu d’Estudis de Seguretat, en declaracions a EL PERIÓDICO, diu que "no sabem gaire cosa sobre l’abast de la retirada dels Estats Units, i no ho sabrem perquè no tenen un pla". En aquest escenari, els europeus haurien "de deixar d’esperar una transferència total" i fer "els seus propis ajustos", preparant-se per assumir el comandament i "enfortint la seva indústria" amb l’objectiu de deixar de comprar armament als Estats Units.
L’OTAN vol capgirar aquesta imatge de caos amb una foto d’unitat a Ankara que dependrà en bona part de l’humor amb què es llevi el president dels Estats Units, Donald Trump. El republicà va començar a escalfar la cimera dijous de la setmana passada dient que és "ridícul" que el país contribueixi a l’organització. "¡No ens han ajudat!", va deixar anar en una publicació a la seva xarxa social.
Trump ha assenyalat públicament que l’única raó per la qual assisteix a la cimera de l’OTAN és "per respecte" al president turc, Recep Tayyip Erdogan, a qui considera "un líder dels de veritat".
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