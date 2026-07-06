PRESSUPOSTOS
Hisenda permetrà apujar un 4% la despesa a les comunitats per al 2027 amb el rebuig del PP
L’Executiu tira endavant la proposta amb els vots a favor de Catalunya, Astúries i Castilla-La Manxa i aquest dimarts aprovarà tant el sostre de despesa com la senda al Consell de Ministres per portar-ho a debat al Congrés el pròxim 14 de juliol
Iván Gil
El Ministeri d'Hisenda permetrà a comunitats i ajuntaments incrementar un 4% la despesa el 2027, un 3,8% el 2028 i un 4,6% el 2029. El Govern central prepara un sostre de despesa rècord per als Pressupostos de l’any vinent, amb un objectiu de dèficit de l’1,8%. La regla de despesa (el percentatge màxim d’augment de la despesa primària neta de mesures discrecionals d’ingressos i sense comptar la despesa cíclica en atur ni els programes europeus finançats amb ingressos de la UE) s’elevarà des del 3,5% d’aquest any amb l’objectiu que les autonomies i les entitats locals donin suport a la mesura en un any de gran agitació electoral amb els comicis locals i regionals. «Els recursos més grans de la seva història», avancen fonts del Ministeri.
El departament que dirigeix Arcadi España, a més, ha tornat a plantejar a les comunitats autònomes un objectiu de dèficit del 0,1% del PIB per al període 2027-2029. La proposta ha tirat endavant amb els vots a favor de les comunitats de règim comú amb governs socialistes Catalunya, Astúries i Castilla-La Manxa i el rebuig frontal de totes les del PP. Aquest dimarts aprovarà tant el sostre de despesa com la senda al Consejo de Ministros per portar-ho a debat al Congrés dels Diputatats el pròxim 14 de juliol.
Tant el PP com Junts ja van rebutjar al novembre la senda fiscal plantejada pel Govern. Aleshores, l’Executiu de Pedro Sánchez va plantejar una senda fiscal que passava per reduir el dèficit del conjunt d’Administracions Públiques des del 2,1% el 2026, a l’1,8% el 2027 i a l’1,6% el 2028. Per subsectors, es va fixar un dèficit del 0,1% del PIB per a les comunitats autònomes els anys 2026, 2027 i 2029 -el mateix que el plantejat l’any passat-, alhora que es va marcar l’estabilitat pressupostària com a objectiu per als ajuntaments.
La proposta d’augment de despesa arriba després que el Govern elevés la previsió de creixement del Producte Interior Brut (PIB) d’Espanya fins al 2,6% el 2026, cosa que suposa una pujada de quatre dècimes respecte a les projeccions anteriors, elaborades al novembre. Aquesta nova xifra entra dins de l’actualització del quadre macroeconòmic elaborat per l’Executiu, un pas indispensable per a la presentació dels Pressupostos Generals de l’Estat (PGE).
L’Executiu només necessita el vot favorable d’una de les comunitats autònomes per donar llum verda a la proposta i aquest dimarts aprovarà tant el sostre de despesa (límit de despesa no financera) com la senda al Consell de Ministres per portar els objectius de dèficit a debat al Congrés el pròxim 14 de juliol. Amb la presentació del quadre macroeconòmic, fonts econòmiques del Govern ja van avançar que el sostre de despesa que es portarà demà al Consell de Ministres permetria una despesa social rècord. Per a uns comptes públics «expansius i socials», afegien, que servirien com a aparador electoral per a les generals de l’any vinent.
Davant la manca de garanties que tiri endavant la votació de la senda de dèficit (el sostre de despesa no necessita votar-se), ja s’ha previst una segona votació en ple el 23 de juliol per poder superar així aquest pas previ a l’elaboració dels Pressupostos i la seva presentació el pròxim mes de setembre. La Llei d'Estabilitat Pressupostària estableix que el Govern ha de presentar per segona vegada una senda nova o la mateixa en el termini d’un mes si són rebutjats en la primera votació.
En cas d’un segon rebuig, la llei estableix que els projectes de Pressupostos de les diferents administracions s’han de confeccionar sobre la base dels objectius vigents. L’objectiu és arrencar el pròxim curs polític amb el focus en els Pressupostos i, per a això, aquest mes de juliol s’acceleraran els passos previs.
Les comunitats del PP havien reclamat abans de la reunió que també s’abordés el model de finançament autonòmic. No obstant això, s’ha volgut centrar aquesta reunió en la senda de dèficit per abordar el finançament en una reunió monotemàtica a finals de mes.
El Govern ja ha intentat aquesta legislatura aprovar els objectius d’estabilitat d’exercicis pressupostaris anteriors, però ha fracassat diverses vegades, l’última al desembre de 2025 quan l’Executiu pretenia tramitar els Pressupostos de 2026.
Finançament autonòmic
«Seria una bona notícia que hi hagués Pressupostos Generals de l’Estat. Nosaltres els hem aprovat fa uns dies a Catalunya i, per tant, també és el primer pas per poder aprovar-los també de cara a l’any 2027», ha comentat la consellera d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, Alicía Romero, abans de començar el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) d’aquest dilluns.
Davant la postura de les comunitats del PP que forçaran la conversa sobre finançament autonòmic, la consellera Romero ha explicat que la setmana passada es va reunir amb el secretari d’Estat d’Hisenda a Catalunya i li va anunciar que a finals de juliol se celebraria una reunió específica sobre el model de finançament. Per tant, Romero ha emplaçat a parlar de finançament al pròxim Consell de Política Fiscal i Financera del 29 de juliol.
En l’òrgan multilateral s’haurà d’abordar la proposta d’Hisenda i portar-la a votació com a pas previ imprescindible per a la seva aprovació per part del Govern i la posterior tramitació parlamentària.
El conseller d’Hisenda de Castilla-La Mancha, el socialista Juan Alfonso Ruiz Molina, ha demanat el suport del PP a la senda d’estabilitat perquè el Govern central pugui presentar el seu projecte de Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) de 2027, mentre que el seu homòleg a Asturias, Guillermo Peláez, ha exigit reformar la regla de despesa.
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