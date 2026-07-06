Al Congrés
Junts descarta recolzar el model de finançament pactat per ERC: «És perpetuar el cafè per a tothom»
Illa pressiona Junts i els barons populars amb el finançament: «Espero que estiguin a l’altura»
Junqueras exigeix a Junts que recolzi el nou finançament: «Ningú té dret a fer mal a la societat catalana»
Carlota Camps
La direcció de Junts no es dona per al·ludida davant les exigències del president de la Generalitat, Salvador Illa, i del líder d’ERC, Oriol Junqueras, perquè la formació recolzi el nou finançament autonòmic. El portaveu del partit, Josep Rius, ha recordat que encara no existeix un text legislatiu registrat al Congrés, però ja ha donat per fet que no recolzaran la formulació anunciada fins ara, després que Illa els hagi demanat que estiguin a l’«altura» i que Junqueras hagi dit que «ningú té dret a fer mal» als catalans.
«És molt difícil recolzar una cosa que encara no existeix», ha afirmat el postconvergent, tot i que això no li ha impedit afirmar que la proposta actual «no és un nou model»: «És perpetuar el cafè per a tothom».
Així ho ha afirmat Rius durant la roda de premsa posterior a la reunió de la cúpula del partit celebrada aquest dilluns, en la qual ha reclamat de nou un concert econòmic per a Catalunya. El dirigent de Junts ha xifrat «entre 22.000 i 28.000 milions el dèficit fiscal» i ha afirmat que només un model semblant al que tenen el País Basc o Navarra podria «revertir» aquesta situació. En aquest sentit, el portaveu ha instat els republicans a renegociar el model pactat el gener amb Pedro Sánchez.
«Des de Junts el que fem és emplaçar el PSC i ERC a pactar un nou model equivalent al concert econòmic. Tenim un a oportunitat històrica de sumar els diputats d’ERC, de Junts i del PSC, que són imprescindibles, per pactar un nou model i no perpetuar el cafè per a tothom», ha rematat.
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