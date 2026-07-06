Tribunals
Un jutge substitut decidirà si permet a Begoña Gómez viatjar perquè Peinado està de vacances
La dona del president del Govern havia demanat autorització per acudir a la cimera de l’OTAN i a la graduació de la seva filla
EP
Un jutge substitut decidirà si autoritza Begoña Gómez, la dona del president del Govern, Pedro Sánchez, a viatjar a una cimera de l’OTAN i a la graduació de la seva filla, ja que el jutge que li va retirar el passaport, Juan Carlos Peinado, es troba de vacances.
Així ho han confirmat fonts jurídiques a Europa Press, després que Gómez sol·licités a Peinado que li permeti viatjar entre el 7 i el 10 de juliol a una cimera de l’OTAN a Ankara (Turquia) i a Anglaterra per a la graduació de la seva filla, ja que el 20 de juny passat el magistrat va acordar la retirada del passaport en el marc de la seva investigació contra ella.
Gómez va explicar en un escrit, al qual va tenir accés aquesta agència de notícies, que volaria Ankara «amb la delegació espanyola i amb avió oficial» aquest dimarts per acompanyar el president del Govern «a la 36a la 36a Cimera de Caps d’Estat i de Govern de l’OTAN». I va explicar que «la tornada es realitzarà via Londres per poder assistir a la graduació de la seva filla», realitzant-se «amb avió comercial el dia 10 de juliol des de la Gran Bretanya». «En tot cas tot el viatge es realitzarà amb l’equip de seguretat que acompanya el president del Govern en tots els desplaçaments, que per si sol ja garanteix l’absoluta seguretat de tots els desplaçaments de la meva representada», va incidir la seva defensa.
Peinado va acordar en una interlocutòria del 20 de juny obrir judici oral contra Gómez, la seva assessora, Cristina Álvarez, i l’empresari Juan Carlos Barrabés, així com retirar el passaport a les primeres i prohibir sortir d’Espanya a elles.
El lletrat de la dona del president va interposar un recurs de queixa a l’Audiència Provincial de Madrid contra la decisió acordada per Peinado sobre ella i Álvarez en la interlocutòria en què les va enviar a judici amb jurat popular per presumptes delictes de tràfic d’influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de cabals públics. Així ho va acordar el jutge després que en l’audiència preliminar celebrada als jutjats de Plaza de Castilla les acusacions populars liderades per Hazte Oír lo reclamessin.
La defensa de Gómez va interessar en un recurs davant l’Audiència Provincial de Madrid que anul·li tant la retirada del passaport com les altres dues mesures cautelars acordades per Peinado sobre ella i la seva assessora: prohibició de sortir d’Espanya i firmes quinzenals en seu judicial.
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