L’"organització" de Leire
Les fiscals Anticorrupció Elisa Lamelas i Mar Scharfhausen argumenten l’existència d’una xarxa criminal, de la qual forma part l’exmilitant socialista, amb suposats pagaments duts a terme des del PSOE, que va aconseguir accedir a la Fiscalia General i a la cúpula de la Guàrdia Civil.
Cristina Gallardo
El 2025 un jutge d’instrucció ordinari de Madrid va començar a investigar les denúncies presentades per dos fiscals amb qui havia contactat una presumpta periodista que en realitat va resultar ser l’avui exmilitant socialista Leire Díez. Ella deia acudir en nom del PSOE per recollir informació sobre jutges, fiscals i membres de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil. Assegurava que estaven actuant de manera irregular en causes judicials, moltes de les quals obertes contra el Govern de Sánchez o el seu entorn familiar. Un any després, aquest assumpte ha derivat en una causa de gran complexitat.
‘OPERACIÓ PSOE’
Les fiscals Anticorrupció Elisa Lamelas i Mar Scharfhausen apunten a l’existència d’una organització criminal entorn de les activitats de Leire Díez. Segons les fiscals, hi ha un moment fundacional. El situen el 2021-2022, en les actuacions promogudes de manera aïllada entre Díez i l’empresari Javier Pérez Dolset, "atenent interessos particulars" d’aquest, amb diverses causes obertes a l’Audiència Nacional. La suposada lampista li va dir operació PSOE, i així ho apunta a la seva agenda, intervinguda per la Guàrdia Civil. En tot cas, la trama va començar a comptar amb el "suport i l’impuls" de Cerdán, "així com amb finançament amb càrrec a fons del PSOE", segons les fiscals, després de la imputació l’abril del 2024 de la dona del president del Govern, Begoña Gómez, "i la posterior remissió de la que es va arribar a conèixer com a carta a la ciutadania".
PAGAMENTS A TRAVÉS D’ADVOCATS
Seguint amb el relat d’Anticorrupció, s’investiguen suposats pagaments a la trama que podrien haver sigut validats per l’actual gerent del partit, Ana Fuentes, també imputada. De moment, Anticorrupció considera acreditat que el juny del 2024 Díez va començar a percebre fons provinents d’una empresa de l’històric dirigent del PSOE andalús Gaspar Zarrías, la firma Zaño Sociedad Consultora, "i va arribar a percebre quatre pagaments de 4.000 euros". Es va utilitzar l’excusa d’una presumpta investigació com a periodista sobre la implicació de l’excomissari José Manuel Villarejo en la trama dels ERO. Després dels abonaments es va articular un segon procediment utilitzant la intermediació de dues societats de l’advocat Ismael Oliver, primer lletrat de Koldo García, perquè des del PSOE s’abonessin 27.225 euros.
INCURSIÓ A lA FISCALIA
El jutge i Anticorrupció indaguen també en les dues reunions que van mantenir al seu dia Leire Díez i l’advocat Teijelo amb qui era la mà dreta d’Álvaro García Ortiz a la Fiscalia General de l’Estat. D’aquesta compareixença pot dependre una futura citació –com a testimoni en principi– del mateix ex fiscal general. Els citats el 14 de juliol són Diego Villafañe i una membre del seu equip, Beatriz López Pesquera, que es van reunir amb l’advocat Teijelo i la lampista. En la primera reunió, el 6 de març del 2025, l’advocat i Leire van informar, segons va explicar el ministeri públic al jutge del cas, sense donar més detalls, de l’existència d’una sèrie de fets comesos per terceres persones que podrien tenir rellevància penal. Uns dies després Villafañe es va tornar a reunir amb Teijelo i l’advocat "va informar de la seva voluntat d’interposar diverses denúncies a la fiscalia relacionades amb aquells fets".
PRESSIÓ A LA GUÀRDIA CIVIL
El 16 de juliol està cridada a declarar com a investigada la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González. Assumint el relat de la Fiscalia, Pedraz vol saber si la trama de Leire Díez va aconseguir una osmosi tòxica a l’institut armat a través de la directora i del DAO Manuel Llamas, que també ha sigut imputat.
- Què passa amb un compte compartit quan mor un dels titulars? Molta gent ho desconeix
- Creix la frustració d’elits econòmiques i partits pel domini d’Aliança a les xarxes
- Canvis en el permís de conduir a partir de 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre 1956 i 1961
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: 'L’absència de germans limita certes experiències socials fonamentals
- L’home desaparegut a Callús va arribar molt alterat a la masia on es feia el retir
- Sarah i Judith Andic declaren que Jonathan volia deixar de ser executiu de Mango i el pare hi estava d’acord
- «Sospito que el meu germà ha canviat el testament dels meus pares»: l'advertència de l'advocada Laura Lobo
- Vas néixer després del 1960? Consulta a quina edat et podràs jubilar segons la taula oficial de la Seguretat Social