Més míssils i més inversió
Comença el compte enrere per al que els executius de l’Aliança Atlàntica anomenen "redistribució de la càrrega". Europa afronta en la cimera d’Ankara el repte d’una OTAN més europea, mentre el rearmament europeu xoca amb colls d’ampolla industrials, retards en caces i carències en míssils.
Juan José Fernández
Aquests dies previs a la cimera de l’OTAN a Ankara, després que Donald Trump hagi reiterat el seu desig de retirar tropes nord-americanes d’Europa, els executius de l’aliança no parlen de desafecció de Washington, sinó de "redistribució de la càrrega".
Aquest procés, el d’Europa assumint més esforç inversor, industrial i humà en la seva defensa, emmarca la nova era en què entra l’OTAN. Es preveu que a Ankara, demà i demà passat, es consolidi una europeïtzació més gran de l’aliança, però "costarà temps i diners que Europa assumeixi la seva part després de set decennis descansant a l’ombra dels Estats Units –calcula un alt executiu civil de Defensa– i tothom ho sap, també els que dissimulen subscrivint un compromís del 5% del PIB que saben que no compliran".
El naixement d’una OTAN més europea no només l’encoratja el nou repartiment de l’esforç que Trump promou a empentes; també el marquen preguntes descarnades que emergeixen davant dels aliats europeus. Una d’aquestes la va verbalitzar fa dues setmanes a Toledo, en el Seminari Internacional de Seguretat i Defensa, el general de Brigada Víctor Bados: "Aquell soldat que va morir a la platja d’Omaha… ¿moriria avui a Tallinn?". El director de l’Institut Espanyol d’Estudis Estratègics va aprofundir en el tema, passant del record de la Segona Guerra Mundial a la distopia: "¿De veritat els Estats Units desencadenaran una resposta nuclear si és atacada nuclearment Riga?".
Qüestió de dissuasió
En ocasions l’almirall Juan Francisco Martínez Núñez, secretari general de Política de Defensa (SEGENPOL), es pregunta si Putin s’hauria animat a envair Ucraïna si, fa sis anys, no hagués sentit allò que l’OTAN tenia l’encefalograma pla.
En la trobada d’Ankara, Defensa plantejarà "que siguem capaços de centrar-nos en l’essencial: discutir dins, sí, però irradiar unitat fora", va dir el 24 de juny el SEGENPOL en la trobada de Toledo, convocada per l’Associació de Periodistes Europeus. És que "la dissuasió es construeix mostrant unitat abans que arribin els problemes".
Alguns intents d’unitat europea de defensa s’han trencat, com el pla de caça europeu de sisena generació. Per als militars és mal símptoma, ja que s’aproxima un desafiament industrial que acabarà en un enorme dispendi per a Europa si els seus governs no aconsegueixen aliar-se en economies d’escala, com la que en va han pretès França, Espanya i Alemanya amb el caça de l’FCAS.
La comanda d’Europa
Sense comptar les carències europees en defensa espacial, intel·ligència artificial i sistemes de comandament i control, els militars consultats anoten un albarà convencional amb més avions, més míssils, més drons i més soldats adscrits a la defensa d’Europa.
Redistribuir el pes de la defensa implica una força aèria més robusta, però hi ha un coll d’ampolla. Tres caces F35 americans comprats per Polònia han sigut l’última incorporació europea, al juny. Noruega té completa la seva flota amb 52 d’aquests avions, però altres països pateixen retards. El Regne Unit planeja tenir-ne 138 unitats, però n’ha rebut 47. Itàlia, de 115, compta amb quatre desenes. Bèlgica, de 34 en té 11. Alemanya, de 35 que vol, no n’ha rebut encara cap. Txèquia, Romania i Grècia estan a la cua.
Hi ha més de 200 caces F35 en les comandes europees, però els EUA es plantegen comptar amb 1.700, i és client preferent de l’aeronàutica Lockheed Martin, que fabrica aquest avió furtiu. Espanya, amb la incorporació de 45 nous caces del programa Halcón, disposarà d’una de les flotes europees més grans d’Eurofighters… però no ha resolt encara el seu pla per al caça de sisena generació ni per a avions embarcables.
El dels míssils és un càlcul més complex. Els EUA planegen retirar soldats d’Europa, però no deixar el continent fora del seu paraigua nuclear. Descomptat això, l’ala europea de l’OTAN s’enfronta a la realitat que la Federació Russa pot fabricar 700 míssils balístics Iskander a l’any i almenys un centenar de coets Kinzhal, aquests amb 2.000 quilòmetres d’abast.
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