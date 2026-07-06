Moreno inicia mandat i defensa el pacte amb Vox
El president de la Junta evita parlar d’immigració i defensa la seva "estabilitat"
Patricia Godino
"Seré fidel a mi mateix", va reiterar Juan Manuel Moreno al cap de pocs minuts de col·locar-se al faristol instal·lat als jardins del palau de San Telmo on va pronunciar el seu primer discurs ja com a president de la tretzena legislatura del Parlament d’Andalusia. L’acte va ser sobri, de perfil baix, en comparació amb el de fa quatre anys. No hi va acudir cap president autonòmic, tampoc el president del PP, Núñez Feijóo.
Des que les urnes del 17 de maig passat van reflectir el resultat insuficient perquè governés en solitari han sigut moltes les ocasions en què el baró popular ha remarcat que l’estil i la forma –la via andalusa–, amb els quals ha modelat la seva manera de governar des del 2019, no han canviat.
"Els valors no canvien, la via andalusa de serenitat i diàleg segueix present. La via andalusa és el sí a l’acord i sempre ha sigut contrari als cordons sanitaris i no és excloent de cap àmbit", va llegir en el seu discurs davant Manuel Gavira, que serà vicepresident en el seu Executiu, i María Jesús Montero, secretària general del PSOE-A. Es van asseure junts sense parlar entre ells.
En la delegació de Vox hi va haver somriures mentre que entre els càrrecs del PP es van veure cares serioses. Uns més que d’altres, com els consellers que canvien de cartera o surten, previsiblement, del govern, com José Antonio Nieto (Justícia) o Arturo Bernal (Turisme). Més relaxat va estar Elías Bendodo, exconseller de Presidència que va negociar amb el primer Vox l’acord de legislatura del primer mandat de Moreno, llavors amb l’extint Ciutadans dins de l’Executiu. En les pròximes hores, li toca dissenyar un Executiu amb el qual transitar a aquesta nova etapa de convivència amb el soci ultra.
En el seu discurs, el líder del PP va fer una defensa d’"un model de govern que ha fet d’Andalusia un referent d’estabilitat, sostenibilitat i emprenedoria". Això sí, va mirar d’evitar parlar directament d’immigració, un assumpte que ocupa un ampli protagonisme en l’acord rubricat amb Vox amb el discurs de la prioritat nacional per bandera. Utilitzant circumloquis, el líder popular va dir que està "orgullós de les dones i els homes, dels joves i dels grans, dels que van néixer aquí i dels que han vingut a comprometre’s amb aquesta terra que avui és la seva". Va parlar d’empatia i humanitat. Fins aquí.
De fet, després de la firma de l’acord dijous passat, Moreno va reconèixer que havia estat difícil. Ahir ho va formular d’una altra manera espontània ja que no estava en el text oficial que va distribuir el seu equip de comunicació. "Els acords no agraden al 100% ni a les parts que els firmen per deixar coses al camí. Però són fruit del diàleg, que és l’essència de la democràcia moderna i de la llibertat", va afirmar.
L’acord conté també una destralada a les partides dels sindicats i a la patronal, amb fins a 3,5 milions d’euros menys de finançament el 2027. Dissabte, Gavira va tuitejar que havia arribat el final de les mariscades. Ni Nuria López (CCOO) ni Óskar Martín (UGT) van estar en l’acte, al qual sí que hi va acudir el president de la patronal andalusa, Javier González de Lara.
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