Relacions entre partits
Junqueras exigeix a Junts que recolzi el nou finançament: «No podem llançar per la borda 4.700 milions»
Illa pressiona Junts i els barons populars amb el finançament: «Espero que estiguin a l’altura»
Les assignatures pendents que posaran a prova l’aliança del Govern amb els seus socis després dels pressupostos
ERC descarta demanar la dimissió de Sánchez i li exigeix que compleixi el finançament i el FLA
Quim Bertomeu
El president d’ERC, Oriol Junqueras, ha exigit aquest dilluns a Junts que recolzi el nou finançament autonòmic quan es tramiti al Congrés. Tot i que no ha esmentat explícitament el partit de Carles Puigdemont, no ha fet falta per saber que es referia als postconvergents. «Catalunya no es pot permetre el luxe de renunciar, de llançar per la borda 4.700 milions d’euros», ha dit en una compareixença des de la seu del partit per fer balanç del curs polític.
No és la primera vegada que Junqueras pressiona en aquesta direcció. No obstant, ara ho fa a les portes que comencin els mesos decisius per saber si Catalunya tindrà un nou finançament. Aquest mes de juliol, el Govern presentarà el model a les comunitats en un Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) i després de les vacances començarà la tramitació parlamentària al Congrés. El Govern té la força necessària per sortir airós del CPFF, però no té els vots assegurats al Congrés. El ‘sí’ de Junts és decisiu perquè prosperi.
És per això que aquest dilluns Junqueras ha elevat el to cap als postconvergents i ha intentat traslladar-los tota la pressió possible. El seu argument és que el nou model suposarà 4.700 milions extraordinaris per a la Generalitat i que no es pot renunciar a aquests diners. Fins i tot ha suggerit que, si Junts fa descarrilar el model, estarà infligint un mal a Catalunya i als seus ciutadans. «Ningú té dret a fer mal a les famílies, a les empreses, als treballadors i treballadores, a la societat catalana i als serveis públics per donar satisfacció als seus interessos de partit», ha dit.
Aquest juliol també és un mes decisiu per un altre motiu. ERC confia que se sotmeti a votació definitiva al Congrés la condonació de 17.000 milions del deute del FLA. En aquest cas, el suport de Junts és més probable, però tampoc està garantit. El líder republicà ha assegurat que aquest projecte també és molt important per estalviar a la Generalitat els interessos del deute, uns recursos que també es podran dedicar a altres assumptes, com millorar els serveis públics.
Les esmenes a l’IRPF
Més enllà de la pressió a Junts, ERC també té un assumpte pendent amb el PSOE relatiu al finançament. Els republicans fa mesos que reclamen als socialistes que acceptin el traspàs de la gestió de l’IRPF a la Generalitat. Fins ara, la resposta sempre ha sigut negativa. Aquest dilluns, Junqueras ha assegurat que continuaran insistint perquè el traspàs es materialitzi amb la tramitació parlamentària del finançament.
El pla d’ERC és, quan comenci la tramitació de la llei al Congrés, presentar esmenes que concretin aquest traspàs. Aquesta qüestió també està en mans de Junts. Si els postconvergents tomben l’admissió a tràmit del finançament, també fracassarà la cessió de l’IRPF.Com explicava aquest cap de setmana EL PERIÓDICO, el procés per aconseguir aquest traspàs és complex i encara no s’ha fet cap pas.
- Què passa amb un compte compartit quan mor un dels titulars? Molta gent ho desconeix
- Aquesta és la carretera amb més multes per radars de la Catalunya central: 40 conductors enxampats cada dia
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: 'L’absència de germans limita certes experiències socials fonamentals
- «Les dones que ocupen llocs per quota i no s’ho mereixen ens fan quedar malament a totes »
- Dos incendis en menys de quatre hores a Sant Fruitós de Bages
- «Sospito que el meu germà ha canviat el testament dels meus pares»: l'advertència de l'advocada Laura Lobo
- Vas néixer després del 1960? Consulta a quina edat et podràs jubilar segons la taula oficial de la Seguretat Social
- Entitats demanen la protecció de la masia de la finca de Monistrol de Calders on es projecta el cementiri xinès