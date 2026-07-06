A Saragossa
El primer discurs de la infanta Sofia marca un nou pas en el seu paper dins de la Corona
La filla petita dels Reis debuta aquest dimecres amb una intervenció pública mentre perfila la seva agenda institucional i continua la seva formació en Polítiques i Relacions Internacionals amb la vista posada a recolzar la futura reina
Pilar Santos
La infanta Sofia pronunciarà aquest dimecres a Saragossa el primer discurs oficial de la seva vida pública. La intervenció, en la primera edició de les ajudes Docents Referents de la Fundació Ibercaja, suposa molt més que una estrena davant d’un faristol. Representa un nou pas en la construcció del paper institucional que la filla menor dels Reis està cridada a exercir a la Corona en els pròxims anys.
Als 19 anys, Sofia segueix amb la seva preparació acadèmica alhora que va combinant una presència pública cada vegada més definida, veient en quines àrees se sent més còmoda. Aquest any ha realitzat el primer curs de Ciències Polítiques i Relacions Internacionals al Forward College, un centre privat adscrit a la Universitat de Londres, que desenvolupa aquests estudis a tres capitals. El primer ha sigut a Lisboa; l’any vinent serà a París i, l’últim, a Berlín.
Tot i que la futura cap d’Estat serà la princesa Elionor, la posició que ocupa Sofia dins de la família reial té una rellevància indiscutible. És la segona en la línia de successió al tron i, previsiblement, una de les principals figures de suport a la futura Reina. La seva preparació acadèmica i la seva progressiva incorporació a l’agenda oficial responen a aquesta doble realitat: completar la seva formació personal mentre adquireix experiència en les funcions representatives que assumirà en el futur.
L’acte de Saragossa reflecteix precisament aquesta evolució. La infanta entregarà les primeres ajudes del programa Docents Referents de la Fundació Ibercaja, de la qual és presidenta d’honor, en una iniciativa destinada a reconèixer projectes innovadors per millorar l’educació a Espanya. Serà, a més, la primera vegada que pronunciï un discurs oficial, una fita que fins ara no havia format part de la seva agenda pública.
La seva incorporació a l’activitat institucional en solitari, no obstant, va començar fa un temps i avança de manera gradual. El desembre del 2024 va protagonitzar el seu primer acte en solitari amb l’entrega dels premis de Fotografia que porten el seu nom. Més d’un any després, el gener passat, va presidir una jornada de la Fundació ONCE dedicada als gossos guia, una cita que va permetre mostrar una faceta més pròxima i que va tornar a posar de manifest la seva coneguda afinitat amb els animals.
La successió d’aquests actes deixa entreveure també el procés amb què la Casa del Rei va configurant la seva agenda. Igual que ha passat històricament amb altres membres de la família reial, l’activitat institucional va ajudant a identificar els àmbits amb què cadascú estableix una vinculació més gran.L’educació s’incorpora ara a aquest recorregut, després de les arts (el premi de fotografia) i els animals.
La prioritat, els estudis
De moment, la prioritat continua sent completar la seva formació universitària. L’agenda institucional continua sent limitada i compatible amb els seus estudis. De fet, també serà el principal objectiu de la princesa Elionor el curs que ve, quan començarà el grau de Polítiques a la universitat pública Carles III, al campus de Getafe (Madrid). L’hereva al tron finalitza aquest mes els seus tres anys de formació militar. Aquest divendres, al costat de la seva germana i els Reis, assistirà a l’entrega de despatxos a l’Acadèmia General de l’Aire i de l’Espai, a Santaigo de la Ribera (Múrcia).
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