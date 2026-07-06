Putin truca a Trump i li repeteix que conquerirà tot el Donbàs
El president rus aprofita la conversa de cortesia per felicitar el 250è aniversari de la fundació dels Estats Units
María Mondéjar
La felicitació del president rus, Vladímir Putin, al seu homòleg nord-americà, Donald Trump, amb motiu del 250è aniversari de la independència dels Estats Units es va acabar convertint en una declaració d’intencions per part del Kremlin sobre el front oriental d’Ucraïna.
En la conversa telefònica, Putin va voler deixar ben clar que Rússia es proposa conquerir la totalitat del Donbàs malgrat els esforços d’Ucraïna per contenir el seu avanç. "Per més que el règim de Kíiv s’aferri als bastions que li queden, el nostre Exèrcit els prendrà sens falta", va assenyalar ahir l’assessor del mandatari rus, Iuri Uixakov.
Tot i que la trucada, feta a petició de la Casa Blanca, va tenir com a pretext la celebració del 4 de juliol, les dues parts van abordar la guerra a Ucraïna de cara a la pròxima participació de Trump en la cimera de l’OTAN, que se celebrarà a Turquia demà i dimecres. La trobada de les potències occidentals tindrà com a principals eixos l’augment de la despesa en defensa dels aliats i el repartiment del desplegament militar a Europa, després de l’anunci que Washington retirarà part de les seves tropes de les bases que manté en sòl comunitari.
A més, com en les successives cimeres dels últims anys, els aliats revisaran l’evolució de la guerra a Ucraïna amb l’objectiu de mostrar cohesió davant el Kremlin. Putin va aprofitar la conversa telefònica amb Trump, la quarta entre tots dos des de començament d’any, per remarcar les seves prioritats al front i insistir en la seva ofensiva. Segons l’assessor rus, Putin va afirmar que Kíiv i la Unió Europea "parteixen d’una percepció falsa de la situació general en la línia del front".
"El nostre president va explicar quina és la situació real al camp de batalla, on les Forces Armades russes avancen amb seguretat, alliberant una localitat rere l’altra", va declarar Uixakov. Des del Kremlin insisteixen que "Kíiv i els seus patrocinadors europeus aposten per allargar i fins i tot escalar el conflicte", utilitzant mètodes terroristes contra la població civil.
Ocupació de Kostiantínivka
Putin va informar també dels avenços de l’Exèrcit rus al Donbàs, amb referència a l’anunci de dissabte de l’estratègica localitat de Kostiantínivka, un dels punts que serveixen a Kíiv de barrera contra les ambicions de Moscou d’ocupar per complet la regió. "Una etapa important de l’alliberament de tot el territori de la república popular de Donetsk va ser l’establiment del control sobre un bastió tan important per a l’Exèrcit ucraïnès com Kostiantínivka", va assegurar l’assessor del mandatari rus.
Després de l’anunci, Kíiv va negar dissabte que les forces russes haguessin ocupat la localitat i ho va qualificar de propaganda. "És només una altra mentida russa, un intent de generar alguna notícia", va manifestar el president ucraïnès, Volodímir Zelenski. Malgrat això, les autoritats ucraïneses van reconèixer que la intensa pressió de la infanteria russa ha posat la ciutat assetjada en una situació molt complicada, segons va afirmar el portaveu de l’Estat Major, Andrí Kovalev, en declaracions al mitjà Ukrainska Pravda.
Durant la conversa amb Putin, que va durar una hora i 25 minuts, i que va ser qualificada per Uixakov com a "no només protocol·lària, sinó substanciosa i extremadament constructiva", la part russa va assegurar afavorir una solució diplomàtica al conflicte sempre que es respecti l’enfocament de Moscou. "Aquesta conversa va permetre debatre obertament temes actuals de l’agenda bilateral i internacional", va insistir l’assessor de Putin.
Els dos líders van abordar assumptes comercials i Putin va convidar el seu homòleg nord-americà a visitar Rússia, segons va declarar Uixakov, que va afegir que els dos mandataris van acordar mantenir-se en contacte. A més, Uixakov va assegurar que Steve Witkoff i Jared Kushner, enviats especials de Trump per tancar conflictes internacionals, estarien disposats a viatjar una altra vegada a Moscou.
L’absència dels dos negociadors en la mediació entre Rússia i Ucraïna en els últims mesos ha posat en evidència un clar canvi de focus per part dels Estats Units, els esforços dels quals han estat centrats a posar fi al conflicte amb l’Iran. Mentrestant, els atacs entre els dos bàndols han anat escalant, especialment amb les infraestructures energètiques com a principal objectiu.
L’última reunió que es va celebrar entre funcionaris russos i ucraïnesos va ser a Suïssa al febrer, davant la presència de Witkoff i Kushner. Els enviats de Trump són, de fet, l’únic canal de contacte entre Kíiv, Moscou i els EUA, tenint en compte que Washington manté vacants els llocs d’ambaixador a les dues capitals.
El torn de Zelenski
En una conversa posterior, també per la felicitació a Trump per l’aniversari de la independència nord-americana, va ser el torn del president ucraïnès, Volodímir Zelenski, per intentar guanyar-se el favor de Trump, una cosa que persegueixen les dues parts, amb vista que Washington mitjanci en el conflicte. El mandatari ucraïnès va desmentir que la ciutat de Kostiantínivka hagi sigut ocupada per Rússia.
Zelenski va qualificar de "molt bona" la trucada amb Trump i va assegurar que hi ha una "possibilitat real" de posar fi al conflicte bèl·lic amb Rússia, per a la qual cosa va considerar decisiva la implicació dels Estats Units.
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