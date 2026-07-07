Almenys 22 morts i desenes de ferits en un gran atac rus a Kíiv
Diversos blocs d’habitatges van patir desperfectes i incendis i unes 600 persones van haver de ser evacuades per por d’explosions
Marc Marginedas
Els relatius èxits de les últimes setmanes collits per l’Exèrcit d’Ucraïna davant les tropes russes estan tenint un amarg revers per al país envaït i, més en concret, per a la seva població civil. Almenys 22 persones van perdre la vida ahir com a conseqüència de bombardejos contra Kíiv, la capital, i localitats dels seus voltants, tot just dies després que atacs aeris de similars característiques causessin 31 morts també a la capital. Les incursions aèries russes han carregat de raons el president Volodímir Zelenski, que va viatjar a Turquia per assistir a la cimera de l’OTAN amb una missió principal: dotar el seu Exèrcit de sistemes de defensa antiaeris capaços de protegir la població civil.
Anna Misko, de 36 anys, va relatar ahir a un periodista de France Presse com d’afortunada se sentia per haver fet cas a l’alerta aèria i haver baixat al refugi abans que comencés l’atac. "Nosaltres no ignorem mai les alertes; tinc un nen petit i baixem sempre al refugi", va explicar. Quan va passar l’alerta i va sortir del seu amagatall, va poder contemplar com l’edifici on residia havia rebut els impactes de projectil als primers pisos. Els atacs també van afectar Vixneve, a uns tres quilòmetres al sud-oest de Kíiv, on van morir set persones i on els equips de rescat es van veure obligats a evacuar unes 600 persones per evitar "explosions secundàries".
La pressió contra la població civil ucraïnesa s’ha fet més evident en els últims mesos, a mesura que les tropes russes alentien el seu avanç fins a pràcticament aturar-se, i creixia el nombre de baixes en el bàndol del Kremlin.
Objectius civils
Aquest últim bombardeig rus contra objectius civils coincideix amb la celebració de la cimera de l’OTAN a Ankara avui i demà, en la qual Zelenski tenia previst participar. El mandatari ja ha demanat als seus aliats míssils interceptors per equipar les seves forces de defensa antiaèria, una demanda que ha rebut el suport públic de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. Ucraïna es troba "en necessitat urgent" de defensa antiaèria, va assegurar a la premsa, mentre admetia que la qüestió seria abordada en les reunions de la capital turca.
La represàlia de les autoritats de Kíiv davant els nous bombardejos mortals no es va fer esperar. Les forces ucraïneses van atacar amb drons dues refineries russes, una a la localitat d’Ust-Luga, a la vora del mar Bàltic, i una segona, Slavneft-Yanos, localitzada a la regió de Iaroslav.
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