Detencions i blindatge antiprotestes a Turquia
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EFEKAN AKYUZ
Unes 200 persones van ser detingudes en una operació a Turquia abans de la cimera de l’OTAN. Entre els detinguts –103 d’ells, en presó preventiva sense fiança– hi ha estudiants i activistes, investigats per "terrorisme". La policia va detenir diumenge més de 100 manifestants contra l’Aliança. El Govern ha prohibit tot acte públic a Ankara. A. R. C.
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