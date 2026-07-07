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Detencions i blindatge antiprotestes a Turquia

Detencions i blindatge antiprotestes a Turquia | / REUTERS

Detencions i blindatge antiprotestes a Turquia | / REUTERS

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EFEKAN AKYUZ

Unes 200 persones van ser detingudes en una operació a Turquia abans de la cimera de l’OTAN. Entre els detinguts –103 d’ells, en presó preventiva sense fiança– hi ha estudiants i activistes, investigats per "terrorisme". La policia va detenir diumenge més de 100 manifestants contra l’Aliança. El Govern ha prohibit tot acte públic a Ankara. A. R. C.

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