Els espanyols només confien en les Forces Armades i els partits treuen la pitjor nota
El 80% dels enquestats pel CIS trien la democràcia com la seva opció de govern preferida; no obstant, el 57% estan insatisfets amb el seu funcionament
Jose Rico
La desafecció ciutadana amb els principals poders de l’Estat ha provocat una caiguda en la confiança dels espanyols en les institucions i organitzacions del país de la qual només se salven les Forces Armades. El quart estudi sobre qualitat de la democràcia del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) reflecteix que l’estament militar és, de llarg, l’actor social que genera més confiança entre la ciutadania, amb una nota mitjana molt alta, 6,96 sobre 10. La resta d’institucions per les quals pregunta el sondeig es queden per sota del 5, amb els partits polítics com a clamorós fanalet vermell (2,92).
Segons l’enquesta, elaborada a partir de 4.027 entrevistes del 9 al 12 de juny, en plena onada d’investigacions i judicis que van donar als tribunals bona part de l’atenció mediàtica, les Forces Armades és l’única institució que aprova, i els governs autonòmics (4,76) obtenen millor puntuació que el Govern central (3,79). Els tribunals de justícia no en surten del tot malparats (4,74) al situar-se com el tercer col·lectiu més confiable, seguits dels mitjans de comunicació (4,35) i el Tribunal Constitucional (4,34). En la llista per la qual es pregunta no hi ha la Monarquia, sobre la qual el CIS no inquireix expressament els espanyols des del 2015. Tampoc s’hi esmenta la Policia i la Guàrdia Civil, que tradicionalment obtenien bones qualificacions.
La justícia no és imparcial
Però en altres preguntes del sondeig sí que es manifesta una enorme desconfiança cap al funcionament del sistema judicial. Nou de cada deu ciutadans (88,8%) estan convençuts que la justícia no tracta igual els polítics que la resta de ciutadans, i tres de cada quatre (76,9%) no creuen que la justícia sigui imparcial al tractar assumptes relatius a partits polítics. Per a un percentatge similar, el 78,4%, la justícia no tracta igual rics que pobres. I, en un context de sotracs judicials constants, el 87,5% consideren que Espanya no compta amb prou mecanismes per combatre la corrupció.
Malgrat tots els problemes, el 80,8% dels espanyols afirmen que la democràcia és preferible a qualsevol forma de govern davant un escàs 8,8% que afirmen que un règim autoritari seria preferible "en algunes circumstàncies", i un 8,3% que asseguren que, "per a persones com jo, és igual un govern que un altre".
A més, per a tres de cada quatre ciutadans (72,7%), la transició a la democràcia a Espanya constitueix un motiu d’orgull per al país. No obstant, el 56,9% dels enquestats conclouen que se senten poc o gens satisfets amb el funcionament de la democràcia; el 22% estan una mica satisfets i el 20,5% confessen estar molt o bastant satisfets. Més del 70% dels espanyols opinen que els ciutadans no tenen cap influència sobre el que fa el Govern, que els polítics no es preocupen gaire del que pensa la gent i que sempre busquen els seus interessos personals. La majoria opina que sense partits no hi pot haver democràcia (75%), i hi ha pràcticament consens, per damunt del 94%, a exigir als partits que tots els càrrecs públics i orgànics signin un codi ètic.
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