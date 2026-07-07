Conflicte a l’Orient Mitjà
Almenys 18 ferits en dues explosions a Damasc a prop de l’hotel on s’allotja Macron en la seva visita d’avui a Síria
Es tracta del primer contacte d’un cap d’Estat de la Unió Europea amb el Govern interí des de la caiguda del règim de Bashar al-Assad
Redacción
Han detonat dos artefactes explosius als voltants de l’hotel de Damasc on estava previst que s’allotgés el president francès, Emmanuel Macron, durant la visita oficial a Síria que comença aquest dimarts. Després de les detonacions, les forces de seguretat van acordonar la zona, van tallar diverses carreteres i van reforçar el dispositiu de protecció entorn de la visita presidencial. El balanç provisional és d’almenys 18 ferits.
Les autoritats no han confirmat encara la causa de les explosions i, de moment, tampoc hi ha constància oficial sobre víctimes o danys importants. L’incident coincideix amb la històrica visita de Macron, la primera d’un cap d’estat d’un gran país de la Unió Europea a Síria des de la caiguda del règim de Bashar al-Assad i l’arribada al poder del president interí Ahmed al-Sharaa. Les autoritats estan investigant l’origen de les detonacions i si hi ha indicis que anaven dirigides al president francès.
Es pot recordar que Damasc ja havia patit un atemptat amb bomba el 2 de juliol, en un cafè del centre de la ciutat, en el qual van morir almenys nou persones. Les autoritats sirianes el van qualificar d’atac terrorista i la investigació continuava oberta.
«Síria sobirana i plural»
Després de les dues explosions registrades al centre de Damasc durant la visita oficial al país, el president de França, Emmanuel Macron, va assegurar aquest dimarts que «res podrà sufocar l’aspiració dels sirians a viure en una Síria plenament sobirana, segura, plural i unida». «He conegut aquest matí Síria en tota la seva diversitat. He vist dignitat, coratge i determinació. La meva visita continua», va escriure el mandatari francès a les xarxes socials mentre prosseguia la seva agenda oficial.
L’Elisi va confirmar que Macron manté sense canvis el programa de la seva visita de dos dies a la capital siriana, malgrat les explosions registrades als voltants de l’hotel on va passar la nit.
Empreses franceses
El president de França té previst reunir-se amb el seu homòleg sirià, Ahmed al-Sharaa, per abordar l’enfortiment de les relacions entre França i Síria, així com mostrar el supot francès a la reconstrucció del país i estudiar la participació d’empreses franceses en projectes d’infraestructures, energia i altres sectors econòmics. Per això viatja acompanyat per una delegació empresarial.
A més, Macron pretén defensar una transició política inclusiva, amb protecció per a les minories i l’enfortiment de les institucions del nou Estat sirià. Parlar sobre la seguretat regional, la lluita contra el terrorisme i l’estabilitat a les fronteres amb països veïns, especialment el Líban també és un altre dels objectius de la trobada.
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