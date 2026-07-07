Feijóo promet una llei perquè els no nascuts comptin per a les ajudes
El president del PP promet elevar a rang estatal la norma impulsada per Ayuso
Miguel Ángel Rodríguez
Alberto Núñez Feijóo va anunciar ahir que, si arriba a la Moncloa després de les pròximes eleccions generals, impulsarà una llei perquè els nadons concebuts no nascuts comptin ja a l’hora de sol·licitar ajudes com un membre més de la unitat familiar. Com ja va fer a Galícia el 2011 i seguint ara la línia de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha tancat amb aquesta norma el curs polític, el president del Partit Popular va deixar clar que la seva intenció és elevar aquesta norma a rang nacional quan sigui cap de l’Executiu.
"Quan una dona està esperant un fill, entenc que això ja ha de tenir reflex en les ajudes, en les subvencions del sector públic. Això ho vaig fer l’any 2011 a Galícia, la presidenta de la Comunitat de Madrid ho ha reiterat i ampliat a l’Assemblea de Madrid i, sens dubte, si tinc responsabilitat de Govern faré una llei nacional perquè el concebut i no nascut tingui repercussió des del punt de vista econòmic i social en la família que l’està esperant", va explicar en una entrevista a Antena 3.
La proposta de Feijóo arriba després que l’Assemblea de Madrid, a proposta del Govern de Díaz Ayuso, aprovés una llei dijous passat que estableix el reconeixement general de l’assimilació del concebut no nascut al fill ja nascut a l’hora de sol·licitar ajudes o prestacions o obtenir el reconeixement de família nombrosa. Feijóo va fer una cosa similar el 2011 tot i que el text de la Comunitat de Madrid és més general.
El portaveu nacional del PP, Borja Sémper, va explicar que aquesta mesura formarà part d’un conjunt d’iniciatives per incentivar la natalitat, oferir suport a la maternitat, afavorir la conciliació i "aconseguir que a Espanya tenir fills no sigui una heroïcitat". Així, va remarcar que, "si una família està esperant un fill, aquesta realitat ha de tenir reflex en les ajudes i subvencions a què opten". "Volem que Espanya sigui un gran país per néixer, viure, treballar i tenir fills", va concloure.
Al marge d’aquest anunci, el president del PP també va tornar a la polèmica llei de nets que va criticar durament la setmana passada pels 2,5 milions de sol·licituds que s’han rebut. Com ja va dir en dies enrere, Feijóo va denunciar la instrucció posterior a la norma que, segons diu, amplia el contingut de la llei de memòria democràtica, en què es recollia qui podia obtenir la nacionalitat. "Amb una instrucció no es pot facilitar la nacionalitat d’un ciutadà. [...] Això és nul de ple dret", va afirmar.
No obstant, ell mateix va admetre que no tenen "cap informació oficial" sobre el procediment que s’està duent a terme per a les nacionalitzacions i que esperaran per veure si "aquesta instrucció algú la declara il·legal".
"Enginyeria electoral"
Ara bé, va afegir un nou element a les crítiques. Després de parlar d’"enginyeria electoral" perquè aquests nous espanyols passaran a incrementar el cens del vot CERA –el de residents a l’estranger–, Feijóo va deixar caure que és necessari "incrementar més seguretat perquè aquest vot sigui fiable" i va donar a entendre que es podria produir que la papereta que envia per correu un espanyol a l’estranger no sigui la mateixa que arriba a l’urna.
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