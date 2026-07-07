El Govern deixarà l’aprovació del finançament per després de l’estiu
El marge temporal per avançar en la implantació de la reforma s’estreny amb un altre retard, quan la legislatura entra en l’últim tram
Iván Gil
El calendari per arrencar la tramitació parlamentària de la reforma del model de finançament autonòmic torna a patir un retard. La intenció del Govern era deixar-lo aprovat en Consell de Ministres aquest mes de juliol i portar-lo al Congrés amb l’objectiu de tenir prou temps perquè, en cas de tenir llum verda, entrés en vigor l’1 de gener del 2027. No obstant, el ministre d’Hisenda, Arcadi España, va comunicar ahir als consellers del ram de les comunitats autònomes que la reunió del pròxim Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) per abordar la proposta del Govern no se celebrarà fins al 29 d’aquest mes, l’endemà de l’últim Consell de Ministres ordinari abans de l’aturada estival.
"Amb pressa i diàleg"
La seva aprovació en el Consell de Ministres no es produirà així fins després de l’estiu, segons va confirmar el mateix titular d’Hisenda sense concretar data. S’ha descartat, per tant, convocar una reunió extraordinària del Consell de Ministres abans de l’agost per accelerar els temps. Amb tot, el ministre España va assegurar que la seva pretensió continua sent que el nou model pugui arrencar coincidint amb l’entrada de l’any vinent i va tornar a receptar "treballar amb pressa i diàleg".
El marge temporal per avançar en la implantació de la reforma es torna a estrènyer, quan la legislatura entra en l’últim tram. Tot això descomptant que el Govern té en contra totes les comunitats populars, de manera que el principal partit de l’oposició hi votarà en contra, i ara com ara tampoc té el suport imprescindible de Junts.
La ministra anterior d’Hisenda i arquitecta del model que ara hi ha sobre la taula, María Jesús Montero, ja s’havia fixat com a objectiu que la tramitació arrenqués en aquest període de sessions per poder aprovar-lo definitivament al Congrés abans de finals d’any. Un full de ruta alterat pel seu salt com a candidata del PSOE a les eleccions andaluses.
De cara a poder acostar posicions, sobretot amb comunitats socialistes reticents, com ara Astúries i més obertament Castella-la Manxa, Arcadi España va avançar que aquesta setmana s’enviarà un esborrany als territoris i que és obert a introduir-hi propostes. Com que dimarts es tornarà a reunir el comitè tècnic per abordar-les, va tornar a allargar la mà a les comunitats del PP que ja van rebutjar reunir-se amb el secretari d’Estat en la ronda de trobades bilaterals.
"És difícil d’entendre que ni tan sols s’asseguin a negociar", va arremetre després de posar en valor que amb el nou model totes les comunitats disposaran de més recursos. Concretament, es tracta de 21.000 milions d’euros addicionals. Davant d’això, va qüestionar en la roda de premsa posterior al CPFF en què es van aprovar els objectius d’estabilitat que o "el PP no té un model alternatiu, o no és la seva prioritat tenir més recursos o el seu full de ruta el marca Génova, no pas els territoris, per establir que hi ha d’haver un bloqueig de mesures com aquesta tan beneficioses".
El Govern, però, sí que ha accelerat el ritme als Pressupostos del 2027. De moment continua fent passos per presentar-los passat l’estiu. Un compromís que ha manifestat en públic el cap de l’Executiu, Pedro Sánchez, i per a la materialització del qual s’ha donat ordre als ministeris implicats.
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