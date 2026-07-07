Hamàs dissol el seu Govern a Gaza i dona pas als tècnics
La decisió precedeix l’entrada a la Franja del grup que l’ha de gestionar i que Israel bloqueja
Andrea López-Tomàs
Després de mesos d’estancament, nous moviments s’intueixen a la Franja de Gaza. Segons informen mitjans regionals com el diari saudita Asharq Al-Awsat o el canal qatarià Al-Jazeera, Hamàs avança cap a la dissolució del seu Govern a Gaza per facilitar la transició al comitè de tecnòcrates palestins que governarà l’enclavament. El Comitè de Seguiment Governamental va anunciar que els seus dirigents van presentar la seva dimissió i estan disposats a entregar completament l’administració al Comitè Nacional per a l’Administració de Gaza (CNAG). Aquesta decisió respon als "interessos superiors" del poble palestí a Gaza.
El CNAG és l’encarregat de la governança de Gaza d’acord amb el pla de 20 punts del president nord-americà, Donald Trump. Una font palestina va afirmar que ni Israel ni la Junta de Pau han acceptat el gest anunciat ahir. Segons el Comitè de Seguiment Governamental, la institució que ha funcionat com a govern de facto del moviment a Gaza des del 2007, quan el grup va prendre el poder al territori, els preparatius per a la transferència d’autoritat han acabat. Al seu torn, va instar els mediadors a pressionar perquè el CNAG entri a Gaza immediatament i comenci a exercir les seves funcions, "enfortint així la resiliència del nostre poble i contribuint a guarir les seves ferides".El CNAG és l’encarregat de la governança de Gaza d’acord al pla de 20 punts del president nord-americà, Donald Trump. Una font palestina ha afirmat que ni Israel ni la Junta de Pau han acceptat el gest anunciat aquest dilluns. Segons el Comitè de Seguiment Governamental, la institució que ha funcionat com a govern de facto del moviment a Gaza des del 2007, quan el grup va prendre el poder al territori, els preparatius per a la transferència d’autoritat han acabat. Al seu torn, ha instat els mediadors a pressionar perquè el CNAG entri a Gaza immediatament i comenci a exercir les seves funcions, "enfortint així la resiliència del nostre poble i contribuint a guarir les seves ferides".
"El cap del comitè d’emergència del govern, Mohammed al-Farra, va presentar oficialment la seva dimissió", va declarar Ismail al-Zawabta, cap de l’oficina de premsa del govern de Hamàs, a l’agència AFP. "També ha decidit dissoldre el comitè per facilitar la transició administrativa i governamental al CNAG", va afegir. "Hamàs ha fet un nou pas al deixar d’estar al capdavant de la Franja de Gaza, a fi d’eliminar qualsevol pretext per a l’ocupació, que continua la seva agressió i guerra d’extermini", va afirmar el portaveu del grup, Hazem Qassem. "Esperem la ràpida entrada en funcions del CNAG, i Hamàs reafirma la seva disposició a traspassar les responsabilitats governamentals al comitè per garantir el seu èxit", va concloure."El cap del comitè d’emergència del govern, Mohammed al-Farra, ha presentat oficialment la seva dimissió", ha declarat Ismail al Zawabta, cap de l’oficina de premsa del govern de Hamàs, a l’agència de notícies AFP. "També ha decidit dissoldre el comitè per facilitar la transició administrativa i governamental al CNAG", ha afegit. "Hamàs ha fet un nou pas al deixar d’estar al capdavant de la Franja de Gaza, a fi d’eliminar qualsevol pretext per a l’ocupació, que continua la seva agressió i guerra d’extermini", ha afirmat el portaveu del grup, Hazem Qassem. "Esperem la ràpida entrada en funcions del CNAG, i Hamàs reafirma la seva disposició a traspassar les responsabilitats governamentals al comitè per garantir el seu èxit", ha conclòs.
Reunions a Xipre
Una font de l’organització va declarar al mitjà israelià Haaretz que els dirigents de Hamàs "estan convençuts que [el primer ministre Benjamin] Netanyahu no vol seguir endavant amb res, però intentarà presentar una iniciativa que inclogui una aparent flexibilitat als mediadors i a [l’alt representant de la Junta de Pau, Nickolay] Mladenov". Segons expressen les fonts palestines a mitjans israelians i regionals, amb aquest gest, Hamàs té la intenció de demostrar que està disposat a cedir el poder a l’enclavament a aquest òrgan tecnocràtic. No obstant, ni Israel ni Mladenov han donat el seu consentiment, va afegir una font palestina.Una font de l’organització ha declarat al mitjà israelià Haaretz que els dirigents de Hamàs "estan convençuts que [el primer ministre Benjamin] Netanyahu no vol seguir endavant amb res, però intentarà presentar una iniciativa que inclogui una aparent flexibilitat als mediadors i [l’Alt Representant de la Junta de Pau, Nickolay] Mladenov". Segons expressen les fonts palestines a mitjans israelians i regionals, amb aquest gest, Hamàs té la intenció de demostrar que està disposat a cedir el poder a l’enclavament aquest òrgan de caràcter tecnocràtic. No obstant, ni Israel ni Mladenov han donat el seu consentiment, ha afegit una font palestina amb coneixement dels detalls a Haaretz.
Des de la seva formació el gener d’aquest any, el CNAG no ha pogut accedir a l’enclavament ni donar inici a la seva missió. La setmana passada, el comitè va fer una sèrie de reunions "molt productives" a Xipre, segons un comunicat de l’organització, que busquen preparar la fase següent dels seus esforços per alleujar el patiment dels palestins a Gaza. Amb aquesta acció, Hamàs busca facilitar la seva entrada, bloquejada per les autoritats israelianes, i que comenci a gestionar els assumptes civils a l’enclavament.Des de la seva formació el gener d’aquest any, el CNAG no ha pogut accedir a l’enclavament ni donar inici a la seva missió. La setmana passada el comitè va fer una sèrie de reunions "molt productives" a Xipre, segons un comunicat de l’organització, que busquen preparar la següent fase dels seus esforços per alleujar el patiment dels palestins a Gaza. Amb aquesta acció, Hamàs busca facilitar la seva entrada, bloquejada per les autoritats israelianes, i que comenci a gestionar els assumptes civils a l’enclavament i es transicioni a la següent fase de l’acord.
Després de l’entrada en vigor de l’alto el foc l’octubre del 2025, les negociacions per perfilar un futur digne per al poble de Gaza continuen estancades. Dues fonts de Hamàs i una font d’una de les faccions palestines van indicar a Haaretz que aquesta setmana se celebraran noves converses al Caire.
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