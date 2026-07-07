Hisenda permetrà apujar un 4% la despesa a les comunitats per al 2027
L’Executiu tira endavant la proposta amb els vots a favor de Catalunya, Astúries i Castella-la Manxa i el rebuig frontal del PP
Iván Gil
El Ministeri d’Hisenda permetrà a comunitats i ajuntaments incrementar un 4% la despesa el 2027, un 3,8% el 2028 i un 4,6% el 2029. El Govern central prepara un sostre de despesa rècord per als Pressupostos de l’any vinent, amb un objectiu de dèficit de l’1,8%. La regla de despesa –que fixa quant pot créixer la despesa pública cada any, sense comptar l’atur, els fons europeus ni l’efecte de canvis puntuals en els ingressos– s’elevarà des del 3,5% d’aquest any amb l’objectiu que les autonomies i les entitats locals doni suport a la mesura en un any de gran agitació electoral amb els comicis locals i regionals. "Els recursos més grans de la seva història", avancen fonts del ministeri.
En el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) celebrat ahir, el departament que dirigeix Arcadi Espanya, a més, va tornar a plantejar a les comunitats autònomes un objectiu de dèficit del 0,1% del producte interior brut (PIB) per al període 2027-2029. La proposta va tirar endavant amb els vots a favor de les comunitats de règim comú amb governs socialistes Catalunya, Astúries i Castella-la Manxa i el rebuig frontal de totes les del PP. Avui aprovarà tant el sostre de despesa com el camí en el Consell de Ministres per dur-ho a debat al Congrés el 14 de juliol.
Tant el PP com Junts ja van rebutjar al novembre el camí fiscal plantejat pel Govern. Llavors, l’Executiu de Pedro Sánchez va plantejar un camí fiscal que passava per reduir el dèficit del conjunt d’administracions públiques des del 2,1% del PIB el 2026 a l’1,8% el 2027 i a l’1,6% el 2028. Per subsectors, es va fixar un dèficit del 0,1% del PIB per a les comunitats autònomes els anys 2026, el 2027 i el 2029 –el mateix que el plantejat l’any passat–, mentre es va marcar l’estabilitat pressupostària com a objectiu per als ajuntaments.
La proposta d’augment de despesa arriba després que el Govern elevés la previsió de creixement del PIB d’Espanya fins al 2,6% el 2026, cosa que suposa una alça de quatre dècimes respecte a les anteriors projeccions, elaborades al novembre. Aquesta nova xifra entra dins de l’actualització del quadro macroeconòmic elaborat per l’Executiu, un pas indispensable per a la presentació dels Pressupostos Generals de l’Estat (PGE).
L’Executiu només necessita el vot a favor d’una de les comunitats autònomes per donar llum verda a la proposta i avui aprovarà tant el sostre de despesa (límit de despesa no financer) com el camí en el Consell de Ministres per portar els objectius de dèficit a debat al Congrés el 14 de juliol. Amb la presentació del quadro macroeconòmic, fonts del Govern ja van avançar que el sostre de despesa que es portarà avui al Consell de Ministres permetria una despesa social rècord. Per a uns comptes públics "expansius i socials", afegien, que servirien a manera d’aparador electoral per a les generals de l’any vinent.
Segona votació prevista
Davant la falta de garanties que tiri endavant la votació del camí de dèficit (el sostre de despesa no necessita votar-se), ja s’ha previst una segona votació en ple el 23 de juliol per poder així superar aquest pas previ a l’elaboració dels Pressupostos i la seva presentació el mes de setembre vinent. La llei d’estabilitat pressupostària estableix que el Govern ha de presentar per segona vegada una nova o el mateix camí en el termini d’un mes si són rebutjats en la primera votació.
En cas d’un segon rebuig, la llei estableix que els projectes de pressupostos de les diferents administracions s’han de confeccionar sobre la base dels objectius vigents. L’objectiu és arrencar el curs vinent polític amb el focus en els Pressupostos i per a això s’acceleraran aquest mes de juliol els passos previs.
Les comunitats del PP havien reclamat abans de la reunió que s’abordés també el model de finançament autonòmic. No obstant, es va voler centrar la trobada d’ahir en el camí de dèficit per abordar el finançament en una reunió monotemàtica a fi de mes.
El Govern ja ha intentat aquesta legislatura aprovar els objectius d’estabilitat d’anteriors exercicis pressupostaris, però ha fracassat diverses vegades, l’última el desembre del 2025 quan l’Executiu pretenia tramitar els Pressupostos del 2026.
Pressupostos de l’Estat
"Seria una bona notícia que hi hagués Pressupostos Generals de l’Estat. Nosaltres els hem aprovat fa uns dies a Catalunya i per tant també és el primer pas per poder aprovar-los també de cara a l’any 2027", va comentar la consellera d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, Alícia Romero, abans de començar la reunió d’ahir.
Davant la postura de les comunitats del PP que forçarien la conversa sobre finançament autonòmic, Romero va explicar que la setmana passada es va reunir amb el secretari d’Estat d’Hisenda a Catalunya i li va anunciar que a finals de juliol se celebraria una reunió específica sobre el model de finançament. Per tant, Romero va emplaçar a parlar de finançament en el Consell de Política Fiscal i Financera del 29 de juliol.
El conseller d’Hisenda de Castella-la Manxa, el socialista Juan Alfonso Ruiz Molina, va demanar el suport dels populars al camí d’estabilitat perquè el Govern central pugui presentar el seu projecte de Pressupostos Generals de l’Estat del 2027, mentre que el seu homòleg a Astúries, Guillermo Peláez, va exigir reformar la regla de despesa.
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