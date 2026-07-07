IU i Podem demanen la dimissió de la directora general de la Guàrdia Civil
Ana Cabanillas
L’esquerra alternativa deixa sol el PSOE en la defensa de la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i demana la seva dimissió després de la seva imputació pel cas Leire. Podem i IU van reclamar ahir la sortida de la màxima responsable política de l’institut armat, després que el president del Govern, Pedro Sánchez, hagi tancat la porta a la seva sortida.L’esquerra alternativa deixa sol el PSOE en la defensa de la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i demana la seva dimissió després de la seva imputació pel cas Leire. Podem i IU han reclamat la sortida de la màxima responsable política de l’institut armat, després que el president del Govern, Pedro Sánchez, hagi tancat la porta a la seva sortida.
En roda de premsa, el líder d’IU, Antonio Maíllo, va defensar ahir la necessitat que abandoni el càrrec, al tractar-se d’una institució d’especial rellevància. "Si jo fos la directora general de la Guàrdia Civil, faria un pas al costat", va defensar el dirigent andalús.
"Més greu"
Des d’IU admeten la gravetat de la imputació de González, arran de les reunions que va mantenir amb l’anomenada lampista del PSOE, per les quals, sosté el jutge, s’haurien obert expedients als investigadors de causes que afectaven el PSOE o els familiars del president de Govern. Des d’IU admeten la gravetat de la imputació de González, que es va produir arran de les reunions que va mantenir amb l’anomenada lampista del PSOE, per les quals –afirma el jutge– s’haurien obert expedients als investigadors de causes que afectaven el PSOE o els familiars del president de Govern. Així, assenyalen que el "remolí Leire" és "més greu" del que inicialment preveien i reclamen la sortida de González "per no tacar la institució".
Encara més dur va ser Podem, que va titllar de "patètica" la decisió de mantenir-la en el càrrec, en un retret dirigit directament al president del Govern. El secretari d’Organització i portaveu del partit, Pablo Fernández, va carregar contra la continuïtat de González. "És absolutament lamentable que en el dia d’avui la directora general de la Guàrdia Civil no hagi presentat la seva dimissió", va assenyalar.
"I és penós, és patètic, que Pedro Sánchez no hagi cessat de manera fulminant la directora general de la Guàrdia Civil i la mantingui al seu lloc", va advertir, després que el president mantingués la seva confiança en ella la setmana passada, descartant-ne la sortida.
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