Junqueras insta el partit de Puigdemont a recolzar el nou finançament
Quim Bertomeu
El president d’ERC, Oriol Junqueras, va exigir ahir a Junts que doni suport al nou finançament autonòmic quan es tramiti al Congrés. Tot i que no va esmentar explícitament el partit de Carles Puigdemont, no va fer falta per saber que es referia als postconvergents. "Catalunya no es pot permetre el luxe de renunciar, de tirar per la borda 4.700 milions d’euros", va dir en una compareixença des de la seu del partit.El president d’ERC, Oriol Junqueras, ha exigit aquest dilluns a Junts que recolzi el nou finançament autonòmic quan es tramiti al Congrés. Tot i que no ha esmentat explícitament el partit de Carles Puigdemont, no ha fet falta per saber que es referia als postconvergents. "Catalunya no es pot permetre el luxe de renunciar, de llançar per la borda 4.700 milions d’euros", ha dit en una compareixença des de la seu del partit per fer balanç del curs polític.
No és la primera vegada que Junqueras pressiona en aquesta direcció. No obstant, ara ho fa a les portes que comencin els mesos decisius per saber si Catalunya tindrà un nou finançament. Aquest mes de juliol el Govern presentarà el model a les comunitats en un Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) i després, passat l’estiu, començarà la tramitació parlamentària al Congrés. El Govern té la força necessària per sortir airós del CPFF, però no té els vots assegurats a la Cambra baixa. El sí de Junts és decisiu perquè tiri endavant.No és la primera vegada que Junqueras pressiona en aquesta direcció. No obstant, ara ho fa a les portes que comencin els mesos decisius per saber si Catalunya tindrà un nou finançament. Aquest mes de juliol, el Govern presentarà el model a les comunitats en un Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) i després, després de l’estiu, començarà la tramitació parlamentària al Congrés. El Govern té la força necessària per sortir airós del CPFF, però no té els vots assegurats a la Cambra baixa. El ‘sí’ de Junts és decisiu perquè prosperi.
Objectiu d’Illa
Una vegada aprovats els Pressupostos, el president de la Generalitat, Salvador Illa, situa el nou finançament autonòmic com el gran objectiu del mandat. Per això, reclama a Junts que voti a favor d’aquesta llei: "Espero que tots els partits hi estiguin a l’altura, i ja saben a qui em refereixo", va dir en una entrevista a RAC1.
La direcció de Junts no es dona per al·ludida davant les exigències d’Illa i de Junqueras. El portaveu del partit, Josep Rius, va recordar que encara no existeix un text legislatiu registrat al Congrés, però ja va donar per fet que no recolzaran la formulació anunciada.
"És molt difícil donar suport a una cosa que encara no existeix", va afirmar el postconvergent, encara que això no li va impedir afirmar que la proposta actual "no és un nou model": "Perpetua el cafè per a tothom".
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