Parlament
Junts retarda l’aprovació de la llei contra la compra especulativa d’habitatge amb un recurs davant el Consell de Garanties Estatutàries
El Parlament acorda tramitar per la via ràpida la llei contra la compra especulativa d’habitatge
Carlota Camps
La llei contra la compra especulativa d’habitatge no podrà veure la llum verda abans de les vacances d’estiu, ja que Junts ha anunciat ja que presentarà un recurs davant el Consell de Garanties Estatutàries contra aquesta norma impulsada pels Comuns. El ple del Parlament votarà igualment aquesta setmana la tramitació per la via de la lectura única, però el text legislatiu no podrà substanciar-se de manera definitiva en l’últim ple del període de sessions –se celebrarà la setmana del 22 de juliol– per la decisió dels postconvergents, que obligarà a modificar el calendari previst.
Els dictàmens del Consell de Garanties no són vinculants, però sí que modifiquen el calendari parlamentari, ja que no es pot aprovar la norma fins que aquest òrgan estatutari emeti la sentència.
La proposta dels Comuns –la CUP ha presentat un altre text similar que encara no es votarà– consisteix a canviar la llei d’Urbanisme per donar als ajuntaments dels municipis declarats zones de mercat residencial tensionat la capacitat de restringir qui pot comprar habitatge i amb quina finalitat. L’objectiu és evitar que grans propietaris i fons d’inversió segueixin concentrant habitatges
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