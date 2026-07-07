Junts s’inclina per dificultar a Sánchez els Pressupostos
Els postconvergents acusen el PSOE de "persistir en l’error" del 2024 i 2025
Carlota Camps
Junts s’oposa a la proposta del Ministeri d’Hisenda de mantenir un objectiu de dèficit per a les comunitats autònomes del 0,1% del PIB. El camí, plantejat pel departament que dirigeix Arcadi España durant el Consell de Política Fiscal i Financera, preveu donar el mateix marge a les comunitats i els ajuntaments que el 2024 i 2025. Es tracta de la xifra que ja va ser rebutjada pel Congrés –amb els vots en contra de Junts– el 2024 i el 2025, per la qual cosa tot apunta que es repetirà aquest escenari el 2026. Fonts postconvergents avisen que, si el Govern presenta les mateixes xifres, el vot serà també el mateix.La història es repeteix. Junts s’oposa a la proposta del Ministeri d’Hisenda de mantenir un objectiu de dèficit per a les comunitats autònomes del 0,1% del PIB. El camí, plantejat pel departament que dirigeix Arcadi España durant el Consell de Política Fiscal i Financera d’aquest dilluns, preveu donar el mateix marge a les comunitats i els ajuntaments que el 2024 i 2025. Es tracta de la xifra que ja va ser rebutjada pel Congrés –amb els vots en contra de Junts– el 2024 i el 2025, per la qual cosa tot apunta que es repetirà aquest escenari el 2026. Fonts postconvergents avisen que, si el Govern presenta les mateixes xifres, el vot de la seva formació serà també el mateix.
"Si el Govern fa les mateixes propostes que els anys anteriors, obtindrà el mateix resultat i no podrà comptar amb el nostre vot", assenyalen les mateixes fonts, que acusen el PSOE de "persistir en l’error". Els postconvergents es queixen que el Govern pretengui comptar amb el seu vot "a canvi de res" i avisen que els nous comptes que prepara l’Executiu de Sánchez "són una cortina de fum per tapar els greus problemes" que afecten el seu partit. "Si el Govern fa les mateixes propostes que en els anys anteriors, obtindrà el mateix resultat i no podrà comptar amb el nostre vot", assenyalen les mateixes fonts, que acusen el PSOE de "persistir en l’error" i de repetir "la mateixa fórmula de sempre: no pagar Catalunya". Els postconvergents, a més, es queixen que el Govern pretengui comptar amb el seu vot "a canvi de res" i avisen que els nous comptes que prepara l’Executiu de Sánchez "són una cortina de fum per tapar els greus problemes" que afecten el seu partit.
Aquesta posició contrària de Junts complica l’aprovació dels Pressupostos de Pedro Sánchez, ja que la votació sobre l’objectiu de dèficit és prèvia al debat dels comptes. De moment, la intenció del Govern és que la proposta es voti el 14 de juliol al Congrés, amb la possibilitat d’una segona votació la setmana següent. Els comptes es presentarien al setembre.Aquesta posició contrària de Junts complica l’aprovació dels pressupostos de Pedro Sánchez, ja que la votació sobre l’objectiu de dèficit és prèvia al debat dels comptes. De moment, la intenció del Govern és que la proposta es voti el 14 de juliol al Congrés, amb la possibilitat d’una segona votació la setmana següent, mentre que els comptes es presentarien al setembre.
Segons la llei d’estabilitat pressupostària, el Govern ha de presentar per segona vegada un camí nou o el mateix en el termini d’un mes si és descartat en la primera votació. I, en cas que es produeixi un segon rebuig, la llei estableix que els projectes de Pressupostos de les diferents administracions s’han de confeccionar sobre la base dels objectius vigents. Per tant, que el Congrés tombés l’objectiu de dèficit no impediria a Sánchez presentar els comptes per al 2027.Segons la Llei d’Estabilitat Pressupostària, el Govern ha de presentar per segona vegada un camí nou o la mateixa en el termini d’un mes si és descartada en la primera votació. I, en cas d’un segon rebuig, la llei estableix que els projectes de Pressupostos de les diferents administracions s ’han de confeccionar sobre la base dels objectius vigents. Per tant, que el Congrés tombés l’objectiu de dèficit no impediria a Sánchez presentar els comptes per al 2027. No obstant, el Govern va rebutjar presentar nous comptes en les dues ocasions anteriors.
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